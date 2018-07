A onda verde sobe Sinto a onda verde subir. Depois de andar com a maré mais baixa do mundo, para assustar até siri, o Alviverde imponente ressurge. Começou com a vitória na primeira partida da Libertadores. Agora veio o empate, dado como improvável por muita gente boa, com o atual campeão do mundo, o Corinthians.