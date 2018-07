A paciência anda cada vez mais curta Ronaldo Fenômeno foi hostilizado depois da desclassificação do Corinthians na pré-Libertadores. O time do Santos, sensação do início de temporada, foi vaiado após o empate por 1 a 1 com o Santo André. Vaias que também foram ouvidas quando Rivaldo foi substituído na derrota do São Paulo para o Botafogo de Ribeirão Preto. Para ele ou para o técnico? O fato é que a paciência das pessoas está cada vez menor. Talvez seja uma senha para entender a violência das torcidas, que é um caso particular da violência geral da sociedade. Na sociedade do hiper consumo, ninguém mais tolera frustração. O prazer não pode ser adiado. O desprazer, qualquer que seja ele, não pode ser assimilado. Na cabeça das pessoas não existe intervalo entre o desejo e a satisfação - e, quando existe, a frustração toma conta do indivíduo e ele sai em busca de algum bode expiatório. Pode ser sob a forma simbólica da vaia. Pode tomar o caminho da violência.