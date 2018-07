A partir de 2013 futebol terá novas regras A CBF anunciou, ontem, que aplicará a partir de 1.º de janeiro as novas regras implementadas pela Fifa no fim do mês passado. Entre as principais está o número de jogadores permitidos no banco de reservas, que subiu de 7 para 12, embora o número de substituições por partida, 3, tenha sido mantido. A Fifa autorizou a introdução imediata, mas deixou a cargo de cada confederação a opção do uso a partir de 2013. Outra mudança é a divulgação da escalação antes das partidas. Os técnicos poderão fazer alterações sem comunicar o árbitro, o que poderá confundir o adversário.