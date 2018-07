A posição de Riquelme

Mais ou menos do lado em que Alessandro preocupou-se com Neymar, Riquelme causará problemas à defesa do Corinthians. Mas não só ali. Ralf e Paulinho, os volantes, também terão problemas para cuidar da maior referência do meio de campo do Boca, o maior ganhador de Libertadores neste século.

Riquelme ganhou com seu time de coração em 2000, 2001 e 2007. Estava no Barcelona, quando o Boca venceu o Santos, em 2003. Daqueles times campeões com Riquelme, o Boca guarda o desenho tático, com losango de meio de campo.

É diferente a qualidade da equipe de 2000, de Traverso, Basualdo, Marchant e Riquelme, de hoje, com Ledesma, Somoza e Ervitti, logo atrás do camisa 10. O Boca também não tem tanta solidez defensiva quanto no bi de 2000/2001, porque Roncaglia, Schiavi, Insaurralde e Clemente Rodriguez não mostram a competência de Ibarra, Bermúdez, Samuel e Arruabarrena, a linha defensiva de 2000, a mais forte.

Mas não diga que o time atual é meia boca.Em 2003, com Tévez e Delgado no ataque, quatro volantes, o técnico Bianchi possuía escalação mais sólida, mas mais previsível também. Ficou com a taça. Não vai ser fácil evitar que a bola chegue a Riquelme e, portanto, que o ataque boquense incomode a defesa corintiana. A receita é o Corinthians ser Corinthians. Marcar por pressão, dificultar o passe de Schiavi e Insaurralde. Mostrar em Buenos Aires a melhor característica do Corinthians é a grande alternativa para voltar a São Paulo perto do título.

* OUÇA PAULO VINÍCIUS COLEHO DIARIAMENTE NA RÁDIO ESTADÃO ESPN