A praga do bibelô e a seleção brasileira

Pois é, como sempre faço quando recebo críticas, paro e reflito sobre cada uma delas. Depois de analisar a situação, considerar aquelas que julguei bem argumentadas e confrontá-las com alguns acontecimentos das últimas semanas cheguei à seguinte conclusão: o termo bibelô, de fato, aplica-se muito bem nesse contexto.

Alguns exemplos atuais mostram claramente essa distorção. O mais notório é o do atacante Kleber, do Palmeiras. Bom jogador, sem dúvida. Dono de um perfil aguerrido, que agrada a qualquer torcedor. E não foi diferente com a torcida palmeirense, que o tem como ídolo.

Mas a mesma facilidade que Kleber tem para atrair admiradores, demonstra quanto o tema é protagonizar polêmicas. No Palmeiras o atacante já se envolveu em confrontos públicos com alguns de seus superiores, entre eles o técnico Luiz Felipe Scolari.

Nesta semana, porém, Kleber ultrapassou o limite da democracia e da liberdade de expressão. Dirigir-se ao vice-presidente Roberto Frizzo com termos como "mau caráter" e ironias em relação a habilidade do dirigente em conduzir seus negócios pessoais extrapola o mau gosto. É agressivo e traz embutido completo descaso com a hierarquia do clube.

E qual foi a reação de Scolari lá atrás e de Frizzo agora? Contemporizar, passar a mão na cabeça do atleta. Em qualquer empresa, Kleber seria demitido por justa causa. Mas em um clube de futebol, o técnico enaltece suas virtudes e o mantém como dono da tarja de capitão, enquanto o diretor minimiza o teor das declarações dizendo se tratar de um bom menino. Pronto, aí está o tratamento típico, até exagerado, de um bibelô.

E por que Scolari e Frizzo agem assim? A resposta de ambos é muito parecida e recorre a um clichê entre os cartolas: para não prejudicar o clube. É aí que está a miopia. Não discuto a intenção da dupla, mas sim o efeito de suas atitudes.

Ao tentarem preservar o clube e seu "patrimônio", os dirigentes não entendem que reforçam esse tipo de comportamento, aquele nos qual os jogadores se acham acima do bem e do mal. Em resumo, é um tiro no próprio pé.

Então vamos voltar ao início deste texto, onde se fala da necessidade de refletir sobre a situação. Afinal, as consequências, invariavelmente, caminham para o constrangimento de todos.

Frizzo ficou constrangido pela forma como Kleber se referiu a ele publicamente. E o atleta corre o risco de terminar a polêmica sem proposta para sair e sem aumento de salário. Pergunto: quem ganhou essa queda de braço?

E o Brasil, hein? Ok, a seleção venceu o Equador e está classificada para as quartas de final da Copa América. E aí, o time de Mano Menezes reencontrou o verdadeiro futebol brasileiro? Menos! Cá entre nós, não fez mais do que a obrigação.

Não fiquei empolgado com a partida de ontem. Mas tenho de ser coerente. Para quem achava, como eu, que o principal problema da equipe até então era o comportamento apático e sem confiança, o resultado pode - e deve - ajudar.

No entanto, a seleção segue instável. Na mesma noite em que o ataque desencantou com Neymar e Pato, e Maicon ganhou a posição, a defesa voltou a falhar. A principal característica da seleção até aqui tem sido transformar todo adversário em "time difícil".