'A pré-Libertadores não será problema', garante Ronaldo

GOIÂNIA

O atacante Ronaldo queria e acreditava muito numa bela despedida do Campeonato Brasileiro. Não fosse com o título, ao menos com uma vitória e, quem sabe, com gol seu. Seria dedicado para sua mulher, Bia Anthony, e a filha Maria Sophia, nas tribunas do Serra Dourada. Tudo deu errado, mas, em vez de lamentar, o Fenômeno tentou passar otimismo para a próxima temporada. "Não deu agora, porém, de qualquer forma ano que vem estamos na Libertadores", disse, antes de saber que o time terá de disputar a fase prévia, o que não diminuiu em nada sua fé. "Isso não é um problema para a gente."

O técnico Tite também mostrou surpresa com a vaga indireta na Libertadores. Contudo, seguiu a linha de seu craque. "Não temos de esperar o Goiás na Sul-Americana? É pré-Libertadores direto?", questionou o treinador. "Essa é a realidade nossa e a partir de agora o pensamento nosso. Não queríamos, agora é ter a grandeza de assumir e passar dessa parte."

A apresentação do elenco será no dia 3 de janeiro, às 10 horas. Nela, Tite espera contar com Ronaldo inteiro. Ontem, o jogador saiu com dores na coxa esquerda após um pique no fim. O Fenômeno também confia em estar inteiro para retribuir o carinho visto no Serra Dourada e também em outros jogos. "Nossa entrega foi máxima, total, e a gente agradece o apoio do nosso torcedor. Enfim, ano que vem tem mais. Isso é o futebol, emocionante, empolgante porque acontecem surpresas inesperadas", enfatizou.

Sobre a perda do título, o camisa 9 disse que não foi por causa do empate de ontem que a taça deixou de ir para o Parque São Jorge. "Foi só nosso o problema, por não ter ganho outros jogos", disse, lembrando também de tropeços no Pacaembu e do vacilo em Salvador, diante do Vitória. "Somos derrotados como os outros 19."