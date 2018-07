A 'presença' de Neymar e nossa desconcentração

A seleção brasileira em 1998 teve aquele problema com Ronaldo na final, sei que foi diferente, pois ele acabou indo para o jogo, mas não tenho dúvida alguma de que aquilo mexeu e muito com a parte emocional e preocupação natural que a importância do jogo exigia. Era uma decisão contra os donos da casa.

O caso de Neymar foi diferente, mas também senti que em momento algum ele deixou a seleção. Não esteve fisicamente, mas virtualmente, primeiro com os bonés e depois com a camisa 10 nas mãos dos jogadores, onde ficou até o Hino Nacional.

Sinto que essa preocupação com o Neymar gerou uma desconcentração e um envolvimento maior no jogo, ficou no ar uma sensação que sem Neymar e Thiago Silva não seríamos mais nem favoritos e nem obrigados a ganhar.

Crucificar o Felipão depois dessa derrota é muito fácil, mas temos que respeitar um campeão do mundo, que levou o Brasil ao penta em 2002.

Ele inclusive já chamou para si toda a responsabilidade. Com respeito que tenho por ele, creio que a saída do Neymar mexeu e muito com o comportamento da seleção brasileira no jogo contra a Alemanha.

Mobilização. A equipe não entrou focada como exigia uma semifinal de Copa do Mundo. Não terá sido esse o motivo do apagão e da pane na equipe?

Posso até estar equivocado, mas esse é o meu pensamento para entender tudo o que aconteceu na partida de terça-feira.

Toda discussão sobre o futebol brasileiro é natural e faz parte do processo, depois de uma derrota histórica como essa, levando sete gols em casa.

'Projeto'. Acho que o nosso futebol precisa realmente ser discutido sim, mas por várias coisas erradas que há muito vem acontecendo e não só agora em função dessa derrota.

Muitas pessoas brincam e até zombam de mim por eu falar muito em planejamento e projeto.

Hoje não se fala em outra coisa que não seja o planejamento e a elaboração de um projeto para o futebol brasileiro.

VANDERLEI LUXEMBURGO