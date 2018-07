''A prova é especial. Quando abaixo a viseira, quero vencer''

Helio Castroneves está a uma vitória de um feito inédito: o de ser o primeiro estrangeiro a ganhar as 500 Milhas de Indianápolis quatro vezes, feito só conseguido pelos americanos A.J. Foyt, Al Unser, e Rick Mears, os maiores vencedores da história da prova. O brasileiro neste domingo larga na pole position disposto a conseguir a vitória que não só vai consagrá-lo como colocá-lo na liderança do Campeonato de Fórmula Indy deste ano. Abaixo, os principais trechos da entrevista concedida por telefone ao Estado, diretamente de Indianápolis.

Como estão você e seu carro para as 500 Milhas de Indianápolis?

O carro está rápido, agora resta saber se será assim em tráfego e se tem condições de durar todo o percurso das 500 milhas de Indianápolis. A equipe Penske se prepara para isso. Estou confiante e cauteloso ao mesmo tempo, porque sei que é uma corrida na qual acontece muita coisa. Vamos lá! O que tiver de ser vai ser.

Dadas as condições da prova (longa e sob forte calor), quem você considera que são seus principais adversários?

Depois de andar em alguns testes, sem dúvida meus companheiros de equipe, (os australianos Ryan Briscoe e Will Power, que é o líder do campeonato) que são muito rápidos. Também temos a equipe Ganassi, que teve excelente desempenho na primeira prova de oval, no Kansas. Você tem de estar de olho na Andretti/Green: podem não ter sido rápidos na classificação, mas são competentes e podem surpreender. Surpresas são possíveis. Existem equipes novas, que estão sobressaindo e não só na parte de velocidade. Temos de nos precaver. Mas não adianta ficar focando em quem vai ser o competidor e sim no seu trabalho.

Neste ano você pode se igualar aos maiores vencedores das 500 milhas. Isso é uma meta? Para você tem significado especial?

É uma honra estar na posição de poder me igualar aos deuses de Indianápolis. Aliás, não só de lá. Eles têm experiência em outras categorias também - ganharam outras corridas importantes. São apenas três pilotos que ganharam quatro vezes em cem anos de prova, então é uma corrida difícil. Porém, não tomo (o tetra) como meta. Meu objetivo é fazer sempre o melhor. Quando abaixo a viseira, quero vencer, independentemente da corrida. Aqui é uma prova especial por ter uma história muito grande e ser difícil também. E, para ganhar, não adianta ser só rápido: é preciso ser inteligente e também paciente.

Você venceu no ano passado em situação bem adversa, porque havia acabado de superar problemas fora da pista (um mês antes, havia sido absolvido de um processo na Justiça Americana por evasão fiscal). Acha que essa vitória sempre será a mais emocionante?

Cada uma teve um nível de dificuldade. No ano passado ela foi fora da minha vida profissional. Fiquei muito abalado. A cicatriz vai sempre estar ali, dentro de você. Cada prova tem seu momento de dificuldade e um sabor especial, mas a última é sempre a que fica mais na memória.

Você falou em cicatrizes que estarão sempre presentes... Dá para falar um pouco sobre isso?

Dá, sim, tanto que em 1.º de junho estou lançando meu livro (Victory Road, sem previsão de lançamento no Brasil). Apesar de ter 35 anos, foram experiências que eu não queria deixar passar. Olhei a minha vida e tudo o que ocorreu até eu chegar aqui. Eu falo da minha família, dos amigos que nas horas mais difíceis estavam ali e dos que não estavam ali e nas horas fáceis sempre estavam por perto. Eu conto da minha carreira, da batalha para arrumar patrocínio, do apoio de muita gente, do concurso de dança (venceu uma competição na TV dos Estados Unidos). É para pensar "por que isso aconteceu comigo?", mas isso me tornou mais forte. Eu queria que as pessoas vissem essa experiência.

Você já ganhou três vezes e pode dizer: existe algum segredo para vencer em Indianápolis?

Você tem de contar com uma equipe que te dê oportunidade de pilotar um bom carro - isso é essencial. Também precisa ter paciência, pois é uma corrida de longa duração e você não ganha na primeira curva. Praticamente você fica a prova toda desviando das "balas" que vêm em sua direção. Tem de se posicionar, poupar equipamento, para quando a dificuldade aparecer você superar todas essas batalhas. E um pouquinho de sorte sempre é bom.