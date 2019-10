A receita de sucesso de Teddy Riner, o judoca mais vitorioso da história

São 152 lutas seguidas pisando no tatame e saindo vitorioso delas. A hegemonia de Teddy Riner na categoria dos pesados (acima de 100kg) do judô vai muito além da inegável qualidade técnica e é fruto de uma combinação de fatores. Mesmo sendo estudado por seus adversários, ele dificilmente é neutralizado nos combates. Até por isso não perde desde 13 de setembro de 2010. A última vitória foi na terça-feira, contra o brasileiro David Moura, no Grand Slam disputado em Brasília.

Um dos segredos do bicampeão olímpico é ter transformado sua categoria, que antes era composta por muitos atletas pesados e lentos, em um segmento que agora conta com judocas fortes, grandes e mais ágeis. Desde a ascensão do francês Riner, os atletas perceberam que teriam de ter um condicionamento físico muito melhor.

E esse talvez seja o principal trunfo de Riner. Para ter um ótimo preparo, ele costuma correr em subidas, como escadas de estádios e montanhas. O judoca adora atividades ao ar livre e sempre que pode faz esse tipo de exercício que, segundo ele, melhora sua condição física e ajuda na hora das competições.

Sendo mais ágil e mais bem preparado, ele pode "amarrar" a luta para os minutos finais e vence porque seu rival já estará bastante desgastado. Com suas atuações, ele está mostrando que a categoria dos pesados tem pouco espaço para "gordinhos" e agora quem quiser tirar sua invencibilidade sabe que precisará estar bem preparado.

Para conseguir ter o corpo que considera mais adequado, o gigante de 2,04m de altura diminuiu a quantidade de gordura corporal com uma boa alimentação. Ele também faz um trabalho pesado de musculação, que inclui levantar peso, fazer flexão e barras e utilizar outros equipamentos de academia. Também costuma pular corda, para ganhar resistência, equilíbrio e coordenação motora.

Mesmo com 135 kg, ele consegue ter um bom fôlego graças aos seus treinos físicos diários. O próprio Riner já declarou que não vê a maioria dos seus adversários fazendo corridas em subidas, ou seja, isso é uma arma de sua preparação. Aliás, sempre inicia suas atividades físicas com uma corrida de 20 minutos, em grupo com seus companheiros.

Outro ponto importante de Riner é que, de uns anos para cá, ele passou a não se expor tanto nas competições internacionais. Ele sabe que enfrentar os mesmos adversários com muito frequência pode colocar em risco sua invencibilidade. Então, mais maduro, não disputa qualquer evento e tem escolhido a dedo quando vai competir.

Com uma rotina árdua, o descanso também faz parte do treinamento de Riner. Ele chega a tirar um cochilo de uma hora depois do almoço e dorme no mínimo oito horas por noite. O judoca sabe que o cansaço pode fazer com que ele tenha alguma lesão. Por isso seu descanso é religioso.

Em suma, o segredo do sucesso de Teddy Riner está na combinação de fatores que inclui talento, uma preparação física forte, com corridas em subidas, dieta adequada para ter o corpo forte e com baixa porcentagem de gordura, escolher com rigor as competições que vai entrar e garantir seu descanso. Isso fará com que ele consiga render até, pelo menos, os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, quando quer ser campeão em casa e, quem sabe, encerrar a carreira.