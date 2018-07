A regência de três argentinos

Os três jogam praticamente na mesma posição e jogam de forma parecida. Procuro em outros times brasileiros jogadores com as mesmas características e só acho um: o Ganso, do Santos, atualmente recuperando-se de contusão. Esses argentinos possuem habilidades que não possuímos? Nos mostram algo nunca visto? Nada disso. Tivemos inúmeros jogadores como esses argentinos. Vimos regentes de meio de campo insuperáveis no futebol brasileiro. A maioria das Copas que ganhamos foi justamente por causa deles. Por que desapareceram então?

Insegurança. A única coisa que me ocorre é que , inseguros como somos a respeito de nossas próprias virtudes, acabamos por abdicar do que sabíamos fazer melhor: atacar. E se começa a atacar pelo meio-campo. A defender também, é claro... Pode-se organizar um meio-campo para atacar ou para defender. É uma questão de opção. Mais do que opção é uma questão de confiança nas próprias virtudes. A prioridade passou a ser os meio de campos defensivos cheios de jogadores fisicamente insuperáveis, mas que não criam nada. E o mais interessante é que esses incansáveis mastins de meio-campo só são eficientes quando o outro meio campo, o do adversário, é também composto de mastins da mesma qualidade. Quando marcam jogadores realmente hábeis, que sabem sair de uma marcação, procurar seu espaço e, principalmente, enfiar uma bola e não errar passes, acabam fracassando rotundamente com todo seu vigor. É isso que em geral acontece quando enfrentam jogadores de meio de campo que sabem atacar como D"Alessandro, Montillo e Conca. Os argentinos são melhores do que os brasileiros? Não, mas não consigo, por outro lado, explicar por que esses argentinos de meio campo fazem tanta diferença.

Coincidência? Talvez, se não levarmos em conta uma certa tradição argentina de dar prioridade a essa parte do campo e tratar sempre com muito carinho jogadores que despontam nessa posição.

Outra explicação talvez esteja no próprio caráter do argentino. Mais confiantes, mais arrogantes até, dificilmente abrem mão de convicções antigas e arraigadas. A obsessão pelo meio de campo é uma delas. Partem de uma antiga certeza muitas vezes repetida de que não adianta ter ótimos atacantes se a bola não chega a eles. Parece óbvio, mas o óbvio muitas vezes só se revela como tal depois que alguém o indica.

A base. Estou convencido de que o desempenho desses jogadores argentinos deve muito ao que aprenderam de seus treinadores quando eram jogadores das bases. Estou certo que devem muito de sua carreira ao respeito que os argentinos ainda devotam à tradição, aos antigos costumes, que nós esquecemos. E já que hoje é dia de eleições nada melhor do que lembrar o slogan de uma campanha de Bill Clinton que, um pouco modificado, deveria ser colocado bem visível em todos os campos onde treinadores das bases orientam nossos jovens: "É o meio-campo, estúpido."