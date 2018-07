A Rússia é logo ali: torcedor faz planos para a próxima Copa

Mais do que os 7 a 1 e a promessa do hexa, o que os brasileiros querem levar desta Copa do Mundo é a festa, o amigo gringo, a sensação de um evento de sucesso (fora do campo) e o clima de confraternização universal. Repetir essa experiência é o que alguns já planejam buscar no Mundial da Rússia, em 2018.

"Foi a minha primeira Copa, e vi que é uma festa muito bonita, em que se convive com o choque cultural. Conheci dois americanos que se prepararam quatro anos para vir para cá, o que me motivou a fazer o mesmo", afirmou o radialista pernambucano Alberto Rodrigo Cabral, de 26 anos, que criou no Facebook um grupo com o objetivo de reunir pessoas e informações úteis para quem pretende fazer a viagem.

"Nunca viajei para o exterior e minha preocupação é que a Rússia é um país muito diferente. Criei a comunidade para ter mais segurança. Recebo três solicitações por dia de pessoas que querem participar, e o pessoal está colaborando com várias dicas", disse Cabral. Ele cotou os preços com uma agência de viagem e descobriu que poupando R$ 222 por mês é possível realizar o sonho.