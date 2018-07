A santinha mais uma vez ao lado de Felipão

Na teoria, não haverá atropelo para ultrapassar a primeira fase da Copa, na qual muitos times se ajustam e engrenam. Em princípio, Croácia, México e Camarões não fazem parte da lista de adversários de tirar o sono de candidatos ao título. Integram o vasto universo de equipes médias, úteis para testar força - para serem superadas, se não forem desdenhadas em excesso.

O trio teve lampejos, em Mundiais passados, porém nem de longe ostenta o currículo incomum do Brasil. Os croatas empolgaram na primeira participação, em 1998, quando chegaram à disputa do terceiro lugar. Oito anos depois, enfrentaram a seleção, no primeiro jogo de ambos na Alemanha, e perderam por 1 a 0. A geração atual é inferior às anteriores; compensa com estilo de jogo agradável. Duelo interessante.

O México é conhecido de longa data. E, ao se tratar de Mundiais, também freguês de caderneta. Apanhou em três ocasiões: 1950 (4 a 0), 1954 (5 a 0) e 1962 (2 a 0, na única partida em que Pelé marcou naquele torneio). Os problemas com os mexicanos costumam ocorrer em amistosos ou campeonatos alternativos, como Copa de Ouro, Olimpíada e quetais. Daí, o alerta e a associação com empecilho. Na Copa das Confederações, realizada em junho por aqui, também caiu por 2 a 0.

Os mexicanos, mesmo com o retrospecto de assíduos frequentadores de Copas - entram na 15.ª aventura -, só avançaram pouco mais nas duas oportunidades em que foram anfitriões, com as quartas de final em 1970 e em 1986. Desta vez, devem agradecer aos Estados Unidos pela força extraordinária de baterem a Jamaica, na última rodada, e lhes abrirem caminho para conquistar a vaga na repescagem. Chegam como franco-atiradores e sem pressão.

Camarões desperta simpatia desde 1982, em sua primeira aparição na festa da bola. Na Espanha, botou medo em Polônia, Peru e Itália; fincou pé em três empates e não seguiu adiante por diferença no saldo de gols favorável à Azzurra. A sequência da história, conhecemos... Paolo Rossi, Sarriá, etc. Os camaroneses trombaram com a turma da amarelinha em 1994, nos EUA, e caíram por 3 a 0. Correm por fora na chave.

Sem contágio algum com vírus de oba-oba, pachequismo ou já-ganhou, a seleção brasileira tem obrigação de avançar para as oitavas de final. Felipão trabalha com habilidade essas etapas iniciais e não surpreenderá se após a terceira apresentação, diante do representante africano, chegar à formação ideal. Alterações acontecem, à medida que avançam as rodadas. É de praxe, e não existe seleção campeã que não tenha mexido em suas peças durante a Copa. A que chegou mais próximo da repetição total foi a do Brasil em 1962, em que Amarildo substituiu Pelé a partir do jogo com a Espanha, no fechamento dos grupos. E só.

A apreensão instintivamente transferiu-se adiante. Já nas oitavas, há tendência de enfrentar Espanha ou Holanda, as favoritas no Grupo B. Se o script for seguido, claro. E quem garante que o Chile não possa derrubar um dos europeus, os holandeses, por exemplo? Temor, portanto, a ser avaliado no momento certo. É melhor mesmo que o Brasil tope com um rival graúdo; se passar, pega embalo de vez. Esperar pra ver.

Já governo e Fifa não pretendem baixar a guarda desde já. Isso saltou à vista nos discursos de Blatter e Dilma Rousseff. Ambos martelaram a tecla de que Mundial significa festa, alegria, confraternização, união dos povos, etc. A presidente ressaltou receptividade, espírito amistoso do brasileiro, respeito pela diversidade e pela natureza. Verdade, mas as autoridades temem manifestações como as de junho. Com fundamento.