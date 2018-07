A sensação Basel derrota o Bayern O Basel continua sendo a surpresa da atual Copa dos Campeões. O time, que já havia derrotado o eliminado Manchester United durante a fase de grupos, saiu na frente nas oitavas de final. Jogando em casa na partida de ida, a sensação suíça derrotou o favorito Bayern de Munique por 1 a 0, com um gol do meia Valentin Stocker, aos 41 minutos do segundo tempo. O jogo de volta, em Munique, será no dia 13.