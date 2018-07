A superação de Barcos e Assunção

SALVADOR - Ao final do jogo com o Bahia, a comemoração dos jogadores do Palmeiras parecia ser de um título. Eles ficaram no meio de campo se abraçando, visivelmente emocionados. Mas dois, em especial, tiveram mais motivos para comemorar: Marcos Assunção e Barcos. Eles precisaram se superar para estar em campo e ajudar a equipe na vitória de ontem.

Mesmo com muitas dores no joelho direito, o volante Marcos Assunção foi para o jogo. "Nessa hora não adianta ter cansaço ou dor. O Barcos veio direto para o jogo e eu estou com o joelho inflamado. Sem contar outros jogadores machucados, mas mesmo com dor temos de jogar", disse o volante, que contou ter feito um desabafo para os companheiros antes de começar a partida.

"Falei para eles que não adiantava ficar em casa e vê-los correndo, e eu sofrendo em casa. Se for para cair, vou cair junto com eles, lutando e sofrendo", contou Assunção emocionado, com uma bolsa de gelo em cima do joelho direito.

O atacante Barcos não estava machucado, mas o cansaço era grande. Ele fez uma longa viagem do Chile até Salvador para enfrentar o Bahia. O atacante saiu de Santiago às 5h30 da manhã e só conseguiu chegar na Bahia às 18h15, por conta de atrasos das companhias aéreas. "O importante é estar junto. Foi uma correria e estava com muita vontade de vir para o jogo e ajudar o time. Precisamos de todo mundo nesse momento", disse o argentino, feliz pelo objetivo realizado. "Fiquei angustiado esperando e achei que não conseguiria jogar. Valeu o esforço."

O técnico Gilson Kleina comemorou o reforço inesperado e destacou a importância da dupla perante o elenco. "A entrada deles teve grande impacto e ambos mostraram muita vontade de estar aqui. Ganhei experiência e a jogada do gol saiu dos pés do Barcos", analisou o treinador, que completou. "Eles são diferentes, não é querer comparar com os outros, mas eles têm uma qualidade diferente."

Goleada. Em relação ao jogo, os atletas destacaram a dedicação durante toda a partida. "Entramos muito ligados, porque sabíamos que esse jogo seria fundamental para nossas pretensões", disse o atacante Betinho, autor do gol e herói da noite.

"Graças a Deus eu tive a felicidade de fazer mais um gol nesse momento tão difícil. Fico feliz em saber que consigo fazer gols em jogos importantes", completou o jogador, que fez ontem seu segundo gol pelo Alviverde.

Gilson Kleina também gostou da atuação da equipe e resumiu em poucas palavras o que, para ele, foi o jogo. "Outros times vieram aqui (em Pituaçu) e sofreram. Então, pelas circunstâncias do jogo, podemos dizer que 1 a 0 foi uma goleada para nós", concluiu o treinador.