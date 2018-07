A superação de cada dia

Aliás, é sempre comum nesses shows pessoas me fazerem perguntas sobre F-1. Desta vez um rapaz foi direto ao assunto: "Piquet ou Senna?" Como não era o momento adequado e o caso merece longa explicação, fiquei devendo a resposta. Achei engraçado o amigo dele me confidenciar que "esse cara passou a vida nesse dilema". Bem, aí é mais grave e acho que não serei eu a desfazer o tal dilema. Mas o episódio mostra a importância da F-1 na cultura do brasileiro. É por tudo isso que ainda acredito que teremos, sim, piloto brasileiro disputando o Mundial de 2014. E podem ser dois. Um Felipe e um Luis Felipe. Massa é um nome forte na Lotus, assim como é o do alemão Nico Hulkenberg. A negociação depende da habilidade do seu empresário Nicolas Todt. Luis Felipe Nasr tem ótimas chances na Toro Rosso, Force India e mais uma ainda mantida em segredo por seu empresário Steve Robertson, o mesmo que negociou a contratação de Kimi Raikkonen pela Ferrari. Novas rodadas de negociações estão em curso agora em Cingapura.

Este GP é aquele que marcou a virada de Vettel rumo ao título no ano passado. Lewis Hamilton, com a McLaren em franca ascensão, tinha vencido na Hungria e Itália, enquanto a Red Bull vivia o inferno astral de ver seus dois carros quebrarem em Monza. Alonso liderava com 179 pontos contra 142 de Hamilton, 141 de Raikkonen e 140 de Vettel. O alemão estava apenas em quarto e já acumulava nove corridas sem vitória. A aposta era Hamilton, que ainda fez a pole mais fácil do ano, 6/10 de segundo mais veloz do que Vettel. Mas o destino tinha um roteiro diferente para aquele final da temporada. Hamilton liderou 22 voltas até quebrar o câmbio da McLaren. Vettel herdou a posição e conquistou aquela que, na época, era apenas a segunda vitória dele no ano. Alonso até saiu satisfeito com o terceiro lugar, mas não tinha ideia de que ali começava mais uma história de sonho não alcançado. Vettel ganharia aquela e as outras três seguintes.

Com cinco pódios seguidos, Alonso ainda levou a decisão até a última corrida, o que hoje só se repetiria por milagre. Vettel já tem seis vitórias e está 53 pontos à frente. Uma vantagem tão folgada que nem precisa mais vencer corrida alguma para alcançar o título. Na hipótese absolutamente improvável de Alonso vencer todas as sete corridas finais, Vettel pode continuar tranquilo, só pensando em chegar ao pódio. Mas a cada corrida que Alonso não vencer, a coisa vai ficando mais fácil. Basta ver que até agora Vettel liderou 333 voltas no campeonato e Alonso, 89. A novidade desse ano vem da Pirelli, que escolheu os pneus supermacio (vermelho) e médio (branco). Em 2012, a corrida teve o supermacio e o macio. Este é o GP mais longo do ano (sempre beirando as 2 horas de duração), portanto os carros levam o máximo de combustível possível e, como a extensão do pit lane é de 404 metros, a operação de pit stop também é a mais demorada.

Brasileiros no mundo. Bruno Senna volta a correr no Circuito das Américas, no Texas, onde marcou seu último ponto na F-1 em 2012, disputando a quinta etapa do Mundial de Endurance em dupla com o francês Fred Makowiecki. Na Alemanha, o gaúcho Cesar Ramos defende a liderança da Blancpain Endurance Series dividindo uma Ferrari 458 com os italianos Davide Rigon e Daniele Zampieri nos 1000 Quilômetros de Nurburgring. Na DTM, o mais importante campeonato de carros de turismo do mundo, o paranaense Augusto Farfus é o único com chance de brigar pelo título com Mike Rockenfeller nas duas últimas provas do campeonato - Zandvoort e Hockenheim.