A taça do Mundial de Clubes é uma obsessão brasileira

SÃO PAULO - Os clubes brasileiros dão, tradicionalmente, mais valor ao Mundial de Clubes que as poderosas equipes europeias. O Corinthians, debutante no Japão, levou essa premissa às alturas. A começar pela sua torcida. Tão acostumada a acompanhar o time de perto, desta vez ela provou o quão Fiel ela é. Haverá, segundo estimativas da Fifa, 20 mil corintianos assistindo aos dois jogos do outro lado do mundo, no Japão, metade saída do Brasil. Será a grande chance de o Corinthians mostrar ao mundo que é um time de massa, e de todas as classes sociais.

"Somos conhecidos como uma equipe de tradição, de pegada, um time da paixão. Existe uma massa significativa de corintianos que residem no Japão. Mas eu acho que vamos ser como um São Tomé, é ver para crer. Eles (o Japão) vão ver a grandeza do Corinthians", disse um empolgado Mário Gobbi Filho, presidente do clube.

É fato, principalmente para os corintianos, que o time já conquistou um título Mundial, o de 2000. Mas se a conquista de 2012 vier, certamente será mais saborosa que aquele troféu erguido por Rincón no Rio de Janeiro.

O Corinthians se igualaria a outras equipes brasileiras que conquistaram o mundo fora do nosso País. Por exemplo, o Santos de Pelé, que em 62 foi campeão Mundial em cima do Benfica jogando em Portugal. E dos anos 80 para cá, Flamengo (81), ao Grêmio (83) e ao rival São Paulo (92,93 e 2005) - os três campeões mundiais no Japão.

Mas no meio desse caminho há um time de azul que até há alguns meses era tido como superfavorito, o Chelsea, da Inglaterra. Afinal, os Blues, que haviam vencido a Liga dos Campeões pela primeira vez, reforçaram-se com jovens talentosos. Algo deu errado, o treinador caiu e acendeu uma pequena chama de que, pelo menos, o Corinthians poderá fazer frente ao time turbinado pelos petrodólares de Abramovich.

Se não houver zebra, Corinthians e Chelsea farão a final. Claro, se Al Ahly, Auckland City, Ulsan Hyundai e Sanfrecce Hiroshima Monterrey não atrapalharem.