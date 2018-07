A temporada acabou para Kobe Bryant O Los Angeles Lakers sofreu uma dura baixa sexta-feira à noite. No jogo em que bateu o Golden State Warriors por 118 a 116, o craque Kobe Bryant sofreu ruptura do tendão de Aquiles da perna esquerda e terá de ser operado. Caso o time vença a disputa com o Utah Jazz pela oitava e última vaga da Conferência Oeste para os playoffs, terá de disputar os mata-matas sem seu principal jogador. "Estou sentindo uma frustração insuportável. Por que isso foi acontecer?", disse Kobe. Ele garantiu que não vai encerrar a carreira por causa da lesão. "Voltarei mais forte."