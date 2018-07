A temporada da NBA para Leandrinho acabou

SÃO PAULO - Acabou a temporada da NBA para Leandrinho Barbosa. O armador brasileiro do Boston Celtics sofreu uma torção na derrota do seu time, por 94 a 91, para o Charlotte Bobcats, segunda-feira à noite, e exames realizados nesta terça constataram a ruptura de um ligamento do joelho esquerdo. Leandrinho será submetido a cirurgia, que ainda não tem data para ocorrer. "Leandro Barbosa estava começando a jogar muito bem para nós", disse Doc Rivers, técnico do Boston.

O astro Kevin Garnett, companheiro de equipe de Leandrinho, também não conseguiu esconder o desânimo pela derrota e pela contusão sofrida pelo brasileiro. Garnett completou semana passada 25 mil pontos na NBA. "É uma situação muito difícil. Tivemos uma partida bastante complicada e perdemos. Você está trabalhando com o cara e de repente uma contusão encerra a temporada para ele. Tudo foi muito tenso nessa partida."

Leandrinho se machucou após invadir o garrafão da equipe adversária. Marcado, ele brecou e tentou aplicar um drible de corpo no adversário, quando sofreu a torção no joelho. O brasileiro deixou a quadra carregado, sob aplausos do público no ginásio. No vestiário, o jogador brasileiro foi examinado pelos médicos e permaneceu deitado até o fim da partida, com uma bolsa de gelo sobre o joelho. Ao deixar o vestiário, Leandrinho mancava bastante, mas caminhava sem ajuda. Ele não quis falar com os jornalistas que o aguardavam.

FASE RUIM

Leandrinho é o terceiro jogador que o Boston perde no campeonato. Ele se une a Rajon Rondo (joelho) e Jared Sullinger (costas). O armador brasileiro ficou com a vaga de Rondo e vinha acumulando números expressivos. São 8 pontos por jogo, com 2,8 assistências e 2,4 rebotes nos 21 minutos por jogo nas oito partidas disputadas desde que Rondo se machucou.

Em fevereiro, Leandrinho estava vivendo seu melhor momento na equipe. Em três jogos consecutivos, o armador obteve dois dígitos na pontuação, com média de 13,3 pontos e 55% de aproveitamento nos arremessos de quadra (16 de 29), além de três assistências.