A torcida até manda

Guilherme Prado, assessor de imprensa do Corinthians, trabalhava no São Caetano no dia da derrota para o River Plate, no Pacaembu, pela Libertadores 2006. Deixou a arquibancada e desceu as escadas até chegar à área dos vestiários. Lá, encontrou Daniel Augusto Jr. chorando. "Ele me disse ter acreditado na Libertadores como nunca, naquele ano, e julgava não ter mais chance de ver a taça", lembra o jornalista.

Guilherme Prado também estava na arquibancada no dia da vitória por 2 x 1 sobre o Atlético-MG, quartas de final da Libertadores 2000. Um amigo que o acompanhava lembra-se de ter ouvido de Guilherme: "Um dia vou trabalhar aí!" Quer dizer, no Corinthians.

Guilherme estava no segundo ano da faculdade de jornalismo e jura não se lembrar de ter dito essa frase. O fato é que ele saiu da arquibancada para o dia a dia corintiano. O assessor de imprensa trabalha lado a lado com Daniel Augusto Jr., hoje repórter-fotográfico oficial do Corinthians.

É verdade que a vitória permite contar histórias bonitas, raras vezes ditas na derrota. Mas a torcida do Corinthians foi um personagem tão forte e tão discutido nas últimas duas semanas a ponto de permitir falar sobre os corintianos que fazem o Corinthians hoje em dia. Gente como o Daniel, como o Guilherme...

Ou mesmo como os cartolas. Com estes, é sempre bom ter um pé atrás, mas muitas vezes eles também saíram da arquibancada para o escritório.

Raul Corrêa é o diretor de finanças. Nos últimos cinco anos, a dívida do Corinthians saltou de R$ 70 milhões para R$ 180 milhões. Mas há cinco anos, o clube arrecadava R$ 0,70 para cada real devido e a receita atual é de R$ 330 milhões. Para cada R$ 1 de dívida, há R$ 1,83 arrecadado.

Ameaça. Em 2007, numa das reuniões do grupo Renovação e Transparência, de líderes como Mário Gobbi e Andrés Sanchez, Raul Corrêa tentou explicar a motivação de alguns dos integrantes: "Não quero que meus netos sejam palmeirenses ou são-paulinos." Naquela época, essa era uma ameaça tão grande quanto o rebaixamento.

Exemplo. O Corinthians não tem só gente boa nem só gente ruim. Mas teve nos últimos anos um conjunto de ações capaz de trazê-lo a este 16 de dezembro. Este Corinthians, retratado pela BBC inglesa como um time do povo que joga contra o clube de um homem rico, Roman Abramovich, é o mesmo do Daniel, do Guilherme, do Raul. Da torcida presente no dia a dia.

Eles estão no Japão a trabalho. Outros 25 mil, numa viagem inesquecível. Um clube capaz de colocar o mesmo número de torcedores no Japão quanto sua média de público no Pacaembu tem muita coisa para ser copiada.