A última do Palmeiras Antes de retomar a coluna, dei uma olhada nos e-mails recebidos no período de férias. Entre Super Bowl, Rali no Maranhão, Campeonato Brasileiro de Bodyboard, um, em especial, chamou minha atenção. "Kia Motors do Brasil anuncia patrocínio master ao Palmeiras''. Nele se divulgava o impressionante acordo entre o clube e a montadora, num montante capaz de provocar inveja a todos os demais clubes do Brasil.