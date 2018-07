A um ano da Copa, Itaquerão conclui 79% de suas obras

SÃO PAULO - A exatamente um ano do início da Copa do Mundo de 2014, o Itaquerão contabilizou oficialmente nesta quarta-feira a conclusão de 79% de suas obras. Palco do jogo de abertura do Mundial e de outros cinco jogos da competição, entre eles uma das semifinais, o novo estádio do Corinthians tem previsão para ser concluído até o fim de dezembro.

O plantio do gramado do Itaquerão deverá começar ainda neste mês, em um novo passo do local que hoje vive o processo final de instalação das estruturas metálicas da cobertura e dos acabamentos internos. Para marcar a data de um ano para o começo da Copa, foi realizado nesta quarta o plantio simbólico, fora do espaço reservado para o campo, de uma pequena área de 4m x 2m, visando também exibir como é realizada a drenagem e as camadas colocadas embaixo grama.

Nas obras do Itaquerão também estão em curso neste momento a montagem das torres de aço provisórias que vão sustentar a estrutura metálica da cobertura dos setores Sul e Norte do estádio, sendo que, após a instalação desta estrutura, as torres serão retiradas.

Já em relação ao acabamento interno do estádio, o local da abertura da Copa de 2014 está recebendo neste momento serviços para deixar prontos os banheiros, os espaços para lojas, os bares, lanchonetes e restaurantes, além dos vestiários e dos camarotes.

Em ritmo acelerado para poder cumprir os prazos estabelecidos pela Fifa, o Itaquerão conta atualmente com 1.360 operários trabalhando em diferentes turnos, durante todo o dia. Após receber a partida de abertura da Copa, em 12 de junho de 2014, o local irá abrigar mais três jogos da fase de grupos da competição, nos dias 19, 23 e 26 do mesmo mês. Em seguida, será o palco de um dos duelos das oitavas de final, em 1.º de julho, e da segunda semifinal do Mundial, oito dias depois.