A um ponto do G-4, São Paulo tenta manter os pés no chão

As duas vitórias contra Palmeiras e Vasco colocaram o São Paulo a um ponto do G-4 com um cenário extremamente favorável à frente. Além de receber o Figueirense, vice-lanterna, e o Atlético-GO, último colocado, no Morumbi, nas duas próximas rodadas, o Tricolor pode ser beneficiado pelos compromissos muito mais difíceis do Vasco - vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos e, em seguida, fará o clássico contra o Botafogo. Se vencer no fim de semana e os cariocas perderem, a equipe finalmente alcança o objetivo por ter uma vitória a mais (15 a 14).

Cientes de que têm tudo para finalmente integrar o pelotão principal da competição, os jogadores lutam contra outro inimigo: a euforia. Apesar do ambiente ter melhorado sensivelmente e a confiança crescer proporcionalmente ao volume de jogo apresentado, os atletas querem manter os pés no chão para evitar que o otimismo exagerado se transforme em soberba e prejudique o time justamente no momento de ascensão.

"Temos de saber lidar com a situação. Fizemos isso quando estávamos mal e agora não pode ser diferente. Estamos evoluindo e a alegria evidentemente aumenta. Ganhar do Vasco lá não é fácil e temos de tratar os próximos jogos como finais", explica o zagueiro Rhodolfo.

A precaução, que pode parecer exagerada, foi adotada para evitar que a equipe volte a tropeçar em momentos decisivos como já aconteceu anteriormente. A perseguição aos cariocas começou na 19ª rodada e tem sido marcada por vacilos dos dois lados. Por isso, a postura mais conservadora dos são-paulinos.

"A hora certa (de crescer) passou, mas estamos num momento bom e esperamos, dentro das nossas possibilidades, chegar à Libertadores. Infelizmente demoramos para crescer e não brigamos pelo que costumeiramente brigamos, que é o título", comentou Rogério Ceni.

Complicações. Depois dos dois próximos adversários, teoricamente mais fáceis, o Tricolor terá uma sequência complicada. Vai visitar os ameaçados Flamengo e Sport, receber o líder Fluminense e, em seguida, vai ao Olímpico enfrentar o Grêmio, terceiro colocado. Enquanto isso os vascaínos terão Inter (casa), Corinthians (fora), Sport e Atlético-MG (os dois em São Januário).

A expectativa é de que a equipe chegue ainda mais embalada e à frente do rival para encarar essa sequência posterior com mais confiança, o que parece que não será problema. "Quando o São Paulo cresce, é difícil de segurar", afirma Luis Fabiano.