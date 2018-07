A vez dos Jorginhos

Sugiro voltar o foco da conversa de hoje para Figueirense e Portuguesa, tradicionalmente relegados a papéis secundários e agora a sensação do momento. Sem alarde, roubaram a cena em suas divisões. A equipe paulista foi promovida, com honras e festa de campeã alcançadas ontem no Canindé. A catarinense põe medo em rivais de peso e está a ponto de cavar lugar na Libertadores.

Ambas apresentam em comum a discrição, pois em geral passam despercebidas pelo radar da grande mídia. As duas também lidam com orçamentos modestos, não ostentam figurões nos elencos e são dirigidas por ex-jogadores quase da mesma idade e em busca de afirmação na profissão. A dupla, por coincidência, tem Jorginhos como mentores e responsáveis pela fase extraordinária.

Jorge de Amorim Campos, carioca, 47 anos, não teve do que se queixar enquanto vestiu calção e chuteira. Começou no América e acumulou fama e fortuna como lateral/ala em clubes como Flamengo, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Kashima, São Paulo, Vasco, Fluminense. Foi tetracampeão do mundo em 1994. A experiência no exterior lhe abriu portas, sobretudo na Alemanha.

Jorge Luís da Silva, paulista, 46 anos, foi um andarilho em quase duas décadas e muitas camisas no armário. A passagem mais longa (sete anos) se deu na Lusa, o time de origem. Depois, rodou por Palmeiras, Santo André (várias vezes), Paysandu, Santos, Fluminense e diversos outros, até pendurar as chuteiras no Avaí em 2002. Fez um jogo apenas pela seleção (em 1990), nunca botou os pés fora do Brasil como ponta direita.

Os Jorginhos ainda vivem o noviciado como treinadores e desfilam currículo limitado. Tiveram largada promissora, um recuo e agora se relançam. O ex-lateral levou o América à final da Taça Guanabara de 2006 (perdida para o Botafogo, sob enorme contestação). Em seguida, passou quatro anos ao lado de Dunga na seleção. Após a Copa (que arranhou um tanto sua imagem), tentou a sorte no Goiás, entre e agosto e outubro de 2010, submergiu e voltou à tona com a proposta feita pelo Figueirense.

Jorginho Cantinflas iniciou-se no Mogi, em 2007, e logo aceitou proposta para guiar os juniores do Palmeiras. Em 2009, após a saída de Vanderlei Luxemburgo tapou buraco no time de cima. E esplendidamente! Com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Empolgou a torcida, mas cedeu lugar para Muricy Ramalho. No ano passado, esteve no Goiás (outro ponto de contato com o xará) e na Ponte Preta, até ser lembrado pela Lusa.

Os Jorginhos começaram o ano à sombra, no cantinho deles. Diga com sinceridade: fora os torcedores das duas equipes, quem lhes dava bola? Só que um foi vice-campeão estadual no Figueirense, o outro pegou o bonde andando no Paulista e se concentrou em montar time para jogar, mais uma vez, a Série B.

Houve um período em que a trajetória seguiu caminhos diferentes. O Figueirense manteve seu caráter de coadjuvante na Série A até semanas atrás. Mas cinco vitórias consecutivas o trouxeram ao bloco principal e o transformam num obstáculo terrível para Fla, Flu e Corinthians. Se ganhar deles, não só fará estragos na casa dos outros, como deixará a sua linda e arrumada para o ano que vem.

A Lusa foi incisiva na Segunda Divisão desde as primeiras rodadas. Jorginho em pouco tempo encontrou o equilíbrio tático adequado para o torneio e viu sua equipe virar uma máquina de triturar concorrentes. Não foi à toa que virou a Barcelusa e garantiu o acesso com bastante antecedência. Impecável campanha, memorável. Para ser festejada e guardada.

Segredos? Não há, na avaliação dos Jorginhos. Figueirense e Lusa não revolucionaram o futebol, jogam o bê-á-bá, mesclam juventude com atletas rodados e têm treinadores serenos. Não sou dos que supervalorizam os professores. Gosto, no entanto, de reconhecer-lhes os méritos, como nestes casos. Os Jorginhos - e suas respectivas turmas - devem considerar-se vencedores em 2011. E certamente mais portas vão se abrir para eles. Merecem.