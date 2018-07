A vilã da hora

Desde a retomada do campeonato, após a interrupção para Copa, esperava-se a choradeira. Apareceu agora e demorou, se bem que a ocasião é apropriada, pois se aproxima a reta final e nada melhor do que detectar obstáculos externos para explicar tropeços. Mas é tarde.

A intertemporada (nomezinho feio!) de 40 dias, entre junho e julho, foi recebida como pausa bendita por jogadores, técnicos, preparadores físicos. Todos vislumbraram, na época, oportunidade para recuperar forças e resgatar contundidos. Um exemplo de esperança era Bruno Mazziotti, profissional de confiança de Ronaldo. O fisioterapeuta festejava o período livre, por supor que o Fenômeno teria prazo suficiente para ficar bom de vez e, no segundo semestre, voltar com tudo. Ronaldo não voltou.

O Corinthians encarava com alívio a agenda vazia, já que o departamento médico tinha mais fila de pacientes do que pronto-socorro público. Além de Ronaldo, passavam por tratamento Moacir, Alessandro, Chicão, Jorge Henrique, Souza, Dentinho. Mano Menezes era um dos que previam ganhos. "Só vejo aspectos positivos na parada", afirmava.

Sensação semelhante à de vários concorrentes. Antonio Melo, preparador do Atlético-MG e no staff de Luxemburgo, prometia usar o tempo para aprimorar "velocidade e força". Diguinho, do Flu, e atualmente fora de combate, falava em "recarregar baterias". Celso Roth, desembarcando no Inter, esfregava as mãos diante da perspectiva de "conhecer melhor" o grupo. Ricardo Gomes, já na base do balança-mas-não-cai no São Paulo, louvava a programação light. "Na pré-temporada estava tudo corrido", alegava. "Agora, teremos muito tempo."

A maior parte dos clubes deu folga para os jogadores na segunda semana de junho. Em seguida, muitos se mandaram para estâncias minerais para oxigenar pulmões, liberar os músculos e refrescar a cabeça. Tudo para aguentar o período desgastante que viria adiante. Ou seja, estavam conscientes dos percalços.

Agora abrem o bico, ao ver peças saindo do tabuleiro. O cansaço existe? Claro, mas não vale ser usado como escudo. O calendário estava pronto desde o fim do ano passado. As equipes mais bem-estruturadas, aquelas que se julgam preparadas para ganhar títulos, deveriam debruçar-se sobre tabelas e traçar sua programação ainda nas férias. E, dentro do possível, estudar a composição de elencos. As que dependessem mais de veteranos, ou tivessem grupo de atletas com média de idade alta, correriam riscos maiores. Era previsível, era sensato.

Quem pensou nesse detalhe dê um passo à frente para os aplausos. Ninguém...? Não estranho, porque passa batido pelos dirigentes, que não analisam o calendário, nem chiam no momento justo, e pelas comissões técnicas, que não projetam as dificuldades. Se não brigarem por seus interesses, vão esperar que federações ou a CBF o façam? Santa incompetência. As rodadas daqui pra frente serão nos finais de semana, mas o estrago já está feito.

Sobe! O Santos virou franco-atirador e, como quem não quer nada, volta a aparecer no bloco principal. Com os 2 a 0 sobre o Atlético-PR, foi a 45 pontos, está em 4.º lugar e ainda tem jogo atrasado com o Inter. Já o Grêmio teve interrompida em parte a espetacular ascensão, com o empate por 3 a 3 com o Vasco, e vai a 43 pontos. Jonas continua impossível: fez dois gols de ontem e disparou na artilharia, com 19. Merecia seleção.

Ricardo Oliveira também mostrou em Prudente o quanto vale um goleador, ao fazer os 3 na vitória do São Paulo sobre o Grêmio local.