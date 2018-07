A vitória do talento Entre a fria primeira mensagem de rádio - "Sebastian, você venceu a corrida" - e a explosão do "você é o novo campeão do mundo", houve um silêncio que Vettel sentiu como se fosse uma eternidade. A primeira frase da insuperável "We are the champions", permaneceu presa na garganta de Christian Horner e os rapazes da Red Bull por mais 43,7 segundos, até a passagem de Alonso em 7.º lugar. A seguir foram as frases choradas de Vettel, que ele mesmo definiu como "parecendo o choro de uma menininha" e a festa no box ao som já não mais apenas do Queen e Fred Mercury, mas também de Tina Turner com a sua "You are simple the best".