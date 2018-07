A vitória impossível

Historicamente, o Beira-Rio enterra o Palmeiras. É assim desde os 6 x 0 sofridos em 1981. Mesmo antes, em momentos de glória, o time paulista sofria no estádio do Inter.

Voltar a vencer no Beira-Rio exige tranquilidade, mais do que futebol. O Palmeiras fez 1 x 0 jogando melhor, contou com falha de Artur e o gol de empate de Fred tirou a paz.

Para ainda sonhar com a salvação, precisa de resultados improváveis. Ganhar no Beira-Rio seria um deles.

Contra o Internacional, teve chance de fazer o segundo gol. E fez, numa jogada bem anulada pelo árbitro Francisco Carlos do Nascimento.

Bem anulada, sim.

Mas é estranho perceber que o acerto do árbitro vem de alguém fora do quinteto de arbitragem. O árbitro alagoano não viu o toque de mão de Barcos e o assistente atrás da trave validou a jogada.

Entre mortos e feridos, salvam-se todos quando o resultado de um misterioso olho que, não se sabe de onde, vê ilegalidade da jogada.

É bom que o gol tenha sido anulado.

É bom também que alguém da comissão de arbitragem se pronuncie sobre o que pode e o que não pode acontecer para validar ou invalidar jogadas como a de ontem.

No Brasil, hoje em dia... Há duas expressões frequentemente utilizadas que confundem mais do que esclarecem. Um deles é... "Hoje em dia..." José de Assis Aragão era um dos mais respeitados árbitros do País e foi escalado para a final do Brasileiro de 1980, entre Flamengo e Atlético-MG. Passou a ser chamado de AraMengo pela torcida do Atlético, por supostamente roubar o Galo na decisão.

Em Minas, havia Alcebíades Magalhães Dias, folclórico juiz conhecido por "Cidinho Bola Nossa". Conta-se que as jogadas que batiam nos adversários do Atlético e saíam em lateral para o Galo, Cidinho apontava: "É nossa!"

O outro chavão usado com frequência é... "No Brasil!"

A reclamação sobre arbitragem é quase igual na Espanha. Nos anos 60, os barcelonistas questionavam o benefício ao Real Madrid, o clube do ditador Francisco Franco. Hoje, Mourinho e os madrilistas contestam as decisões arbitrais a favor do Barcelona.

O livro espanhol Cuando nunca Perdíamos contém 15 crônicas sobre momentos de glória e decepção de torcedores do Barça.

Nele, o jornalista Juan Bonilla fala sobre sua infância e da relação de seu pai com a loteria esportiva espanhola: "Meu pai era rancoroso. Nunca se esquecia dos nomes dos árbitros que nos impediam de sair da pobreza!", escreve.

Se tiver de pôr a mão no fogo, cravar sobre a honestidade de um árbitro, pode apostar triplo. Mas se tiver dúvida se a maior parte dos erros acontece por ruindade ou desonestidade, é mais justo cravar coluna 1.