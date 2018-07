A voz da vez é a dos boleiros O universo do futebol brasileiro é conservador desde que o Charles Miller voltou da Europa com as primeiras bolas de capotão um século e tanto atrás. Embora atualmente jogadores de ponta ganhem muito mais do que a maioria dos trabalhadores daqui, na prática não passam de servos de luxo cercados de carrões, bugigangas eletrônicas, beldades e patotas. Por tradição, não têm voz ativa e se alinham ao pensamento dos cartolas. Basta ver a subserviência de ex-boleiros com qualquer representante do poder. Eles têm no máximo o sacrossanto direito de ficar quietos.