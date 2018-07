A zaga campeã do mundo está de volta

Chicão passou por uma artroscopia no joelho esquerdo na pré-temporada e ficou para trás no elenco. Ele perdeu posição para o recém-contratado Gil, que hoje será poupado.

Quando Chicão ficou pronto para recuperar espaço no time, Paulo André passou por um problema na mão esquerda e também ficou fora de alguns jogos.

A partir da próxima partida, já no clássico contra o São Paulo, Tite terá de optar por dois dos três zagueiros.

"Queremos fazer um bom jogo e dar uma dor de cabeça ao Tite", disse Paulo André. "Vai ser muito legal voltar a jogar com o Chicão, eu sei das dificuldades que ele enfrentou. Mas agora está bem, retomando o ritmo de jogo", disse o zagueiro, que também já perdeu posição no time ano passado quando passou por um problema semelhante no joelho direito.

Ontem o departamento médico confirmou que Renato Augusto ficará fora do time por cerca 45 dias para tratar de uma lesão muscular (grau 2) na coxa direita. O lateral-esquerdo Igor também se machucou na partida contra o Guarani e vai ficar pelo menos um mês parado - ele sofreu uma ruptura parcial nos ligamentos do joelho esquerdo.

Paulo André lamentou as contusões dos companheiros e disse que o futebol brasileiro precisa urgente de uma mudança no calendário. O zagueiro defende o fim dos Estaduais para os times de Primeira Divisão do País.

"Esse formato é impraticável, não vai sobreviver por muito tempo. Existem alguns modelos interessantes, não tenho posição definida, mas não sei até que ponto para times de série A e B vale a pena disputar o Estadual pensando em produto, público, receita...", disse. "Realmente não vejo muito futuro, apesar da história que os Estaduais têm."

Ele critica o fato de o Corinthians jogar domingo o clássico contra o São Paulo pelo Paulistão e ter de viajar segunda-feira para a Colômbia, onde enfrentará o Millonarios pela Libertadores na quarta./V.M.