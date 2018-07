Aaron Rodgers é liberado para voltar a atuar pelo Green Bay Packers

Um dos maiores astros do futebol americano, o quarterback Aaron Rodgers foi liberado para voltar a atuar pelo Green Bay Packers. Rodgers pode até ser escalado para a próxima partida do time, diante do Carolina Panthers.

O atleta de 34 anos fraturou uma clavícula durante a partida do Packers com o Minessota Vikings. Depois de se chocar com o defensor Anthony Barr, Rodgers caiu e tentou usar o braço para se proteger, causando a fratura. A partida terminou com a vitória do Vikings por 23 a 10.

"Foi um longo caminho daquele dia até isto, mas estou feliz em dizer que estou liberado para jogar pelos médicos. Obrigado por todo amor, apoio, orações e bons desejos nas últimas oito semanas. E um grande obrigado ao doutor McKenzie e sua incrível equipe de treinamento", publicou o atleta em seu instagram.

A volta de Rodgers é um trunfo para o Packers, que ainda busca a classificação para os wild cards, a repescagem da NFL. Com o quarterback em campo, a equipe conquistou quatro vitórias em cinco jogos. Sem ele, foram oito jogos e apenas tês vitórias.

Aaron Rodger está no Green Bay Packers desde 2005 e foi campeão do Super Bowl em 2011, quando foi eleito o mais valioso da partida diante do Pittsburgh Steelers. Também já foi eleito o jogador mais valioso de toda a NFL duas vezes, em 2011 e 2014.