Aaron Rodgers 'imita' Dan Marino e frustra torcida dos Dolphins

Aaron Rogers copia jogada marcante de Dan Marino para derrotar o Miami Dolphins. Russell Wilson perde pela segunda vez em casa, em quase dois anos como profissional, e Bengals e Panthers empatam o primeiro jogo da temporada. Confira o que foi destaque na semana 6 da NFL.

Um jogo de altos e baixos, com um final emocionante. Assim pode ser descrita a partida entre Green Bay Packers e Miami Dolphins, no Sun Life Stadium. Depois de ser interceptado duas vezes no primeiro período, o quarterback Ryan Tannehill comandou a reação do time da casa com dois touchdowns e virou o jogo na segunda etapa. Faltando 2min04s para o fim, os Packers perdiam por 24 a 20 e iniciaram sua campanha.

Na terceira tentativa, Aaron Rogers perdeu a bola, mas T.J. Lang conseguiu recuperar para o time de Winsconsin. A torcida dos Dolphins já comemorava a vitória quando Rogers fingiu que iria fazer um spike, passe incompleto para travar o relógio e posicionar o kicker para chute, e lançou a bola para wide receiver Davante Adams garantir o first down. Faltando seis segundos para o fim do jogo, a dupla funcionou novamente e sacramentou a vitória dos visitantes. Curiosamente, a jogada feita por Rogers foi criada por Dan Marino, ídolo dos Dolphins, há 20 anos, em confronto com o New York Jets. Seattle Seahawks 23 x 30 Dallas Cowboys

O Dallas Cowboys não sentiu a pressão de jogar em um dos estádios mais hostis da NFL e derrubou o Seattle Seahawks em pleno CenturyLink Field. O resultado só foi possível graças a mais uma grande atuação de DeMarco Murray. Com 115 jardas corridas e um TD, o running back igualou o recorde de Jim Brown (Cleveland Browns) ao iniciar uma temporada com seis jogos seguidos com pelo menos 100 jardas terrestres.

Regular durante todo o encontro, Tony Romo (250 jardas aéreas e dois Tds) revelou que o resultado deu maior confiança para o time de Dallas. "Eu acho que a nossa equipe agora entende que sabe fazer muitas coisas e eu acho que nós temos a capacidade de nos impor sobre as outras equipes". A defesa dos Cowboys também foi bem e limitou o QB Russell Wilson, que completou apenas 14 dos 28 passes que tentou, não marcou nenhum TD e ainda foi interceptado uma vez. Cincinnati Bengals 37 x 37 Carolina Panthers

Cincinnati Bengals e Carolina Panthers protagonizaram o primeiro empate da temporada 2014/2015, no Paul Brown Stadium. O resultado poderia ter sido diferente se o kicker Mike Nugent, dos Bengals, não errasse um field goal de 36 jardas nos últimos segundos da prorrogação. Outra jogada que chamou a atenção, no tempo normal, foi do companheiro de Nugent, Giovanni Bernard. O running back conseguiu um longo TD de 89 jardas corridas. As duas equipes têm compromissos importantes na próxima rodada. Líder da AFC North, o Cincinnati encara o Indianapolis Colts fora de casa. Já o Carolina, que também lidera sua divisão, a NFC South, vai a Wisconsin enfrentar o Green Bay Packers.

Philadelphia Eagles 27 x 0 New York Giants

A temporada continua sofrível para o lado dos Giants. A equipe de Nova York foi massacrada pelo rival Philadelphia Eagles, no Lincoln Financial Field. Além de sair de campo sem pontuar, o time de Eli Manning ainda perdeu um de seus pilares ofensivos: Victor Cruz. O wide receiver sofreu uma grave lesão no tendão patelar do joelho direito e pode perder o restante da temporada. O quarterback Nick Foles terminou o jogo com 248 jardas e dois TDs e ajudou os Eagles a conquistarem sua quarta vitória em casa este ano. Já o caçula da família Manning obteve apenas 151 jardas e nenhum TD.

RESULTADOS DA RODADA

Quinta-feira

Houston Texans 28 x 33 Indianapolis Colts

Domingo

Buffalo Bills 22 x 37 New England Patriots

Cincinnati Bengals 37 x 37 Carolina Panthers

Cleveland Browns 31 x 10 Pittsburgh Steelers

Miami Dolphins 24 x 27 Green Bay Packers

Minnesota Vikings 3 x 17 Detroit Lions

New York Jets 17 x 31 Denver Broncos

Tampa Bay Buccaneers 17 x 48 Baltimore Ravens

Tennessee Titans 16 x 14 Jacksonville Jaguars

Oakland Raiders 28 x 31 San Diego Chargers

Arizona Cardinals 30 x 23 Washington Redskins

Atlanta Falcons 13 x 27 Chicago Bears

Seattle Seahawks 23 x 30 Dallas Cowboys

Philadelphia Eagles 27 x 0 New York Giants

Segunda-feira

St Louis Rams 17 x 31 San Francisco 49ers