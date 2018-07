Abalada por doping, Volta da França lança 100ª edição

PARIS - Sob a sombra do banimento de Lance Armstrong, a Volta da França teve divulgada nesta quarta-feira sua 100ª edição, que será disputada entre os dias 29 de junho e 21 de julho de 2013. A tradicional prova de ciclismo terá início pela primeira vez na Ilha de Córsega, no Mar Mediterrâneo, e será finalizada à noite na famosa Champs-Élysées, sob o Arco do Triunfo, em Paris.

Com 3.360 km, a 100ª edição também será marcada por uma dupla subida no Alpe d''Huez, na mesma etapa, e por contar com outras três finais em montanha: Ax-3 Domaines, Mont Ventoux e Annecy-Semnoz.

O percurso favorável aos especialistas em escalada poderá dar trabalho ao atual campeão, o britânico Bradley Wiggins, conhecido por obteve melhor aproveitamento em etapas mais planas, de maior velocidade. O objetivo das mudanças foi justamente equilibrar a disputa, dominada com facilidade por Wiggins neste ano.

A próxima edição da competição será a primeira, em 10 anos, a ser totalmente realizada em solo francês. Os atletas terão a chance de passar por lugares famosos, como o mosteiro de Mont-Saint-Michel e o Palácio de Versalhes. Para o diretor da prova, Christian Prudhomme, será uma forma de dizer "obrigado por ter vindo à França. Nós, franceses talvez não sejamos fantásticos, mas nosso país é magnífico", comentou, em tom de brincadeira.

O dirigente, porém, não conseguiu fugir ao tema que dominando o noticiário nos últimos dias. "O Doping é o inimigo. A Volta da França será mais forte que o doping", garantiu, dois dias depois de oficializar que a competição ficará sem vencedor entre os anos de 1999 e 2005, época do domínio de Lance Armstrong no circuito. O norte-americano teve cassado seus incríveis sete títulos por doping, na segunda-feira, pela União Ciclística Internacional (UCI).

Confira as etapas da 100ª edição da Volta da França:

1ª etapa - 29 de junho: Porto Vecchio - Bastia, 212 km

2ª etapa - 30 de junho: Basta - Ajaccio, 154 km

3ª etapa - 1º de julho: Ajaccio - Calvi, 145 km

4ª etapa - 2 de julho: Nice - Nice, 25 km

5ª etapa - 3 de julho: Cagnes sur Mer - Marseille, 219 km

6ª etapa - 4 de julho: Aix en Provence - Montpellier, 176 km

7ª etapa - 5 de julho: Montpellier - Albi, 205 km

8ª etapa - 6 de julho: Castres - Ax 3 Domaines, 194 km

9ª etapa - 7 de julho: St Girons - Bagneres de Bigorre, 165 km

Descanso - 8 de julho

10ª etapa - 9 de julho: St Gildas des Bois - St Malo, 193 km

11ª etapa - 10 de julho: Avranches - Mont St Michel, 33 km

12ª etapa - 11 de julho: Fougeres - Tours, 218 km

13ª etapa - 12 de julho: Tours - St Amand Montrond, 173 km

14ª etapa - 13 de julho: St Pourain sur Sioule - Lyon, 191 km

15ª etapa - 14 de julho: Givors - Mont Ventoux, 242 km

Descanso - 15 de julho

16ª etapa - 16 de julho: Vaison la Romaine - Gap, 168 km

17ª etapa - 17 de julho: Embrun - Chorges, 32 km

18ª etapa - 18 de julho: Gap - Alpe d''Huez, 168 km

19ª etapa - 19 de julho: Bourg d''Oisans - Le Grand Bornand, 204 km

20ª etapa - 20 de julho: Annecy - Annecy Semnoz, 125 km

21ª etapa - 21 de julho: Versailles - Paris Champs-ÉlyséesS