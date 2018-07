Abandonaram a seleção brasileira

O amistoso disputado ontem pela seleção do técnico Mano Menezes na cidade de Libreville, contra o Gabão, expôs a falta de critério da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na escolha de adversários e locais adequados para os jogos da equipe. O gramado do Estádio Nacional era pontuado por corredores de lama, sem nenhuma condição de receber uma partida de futebol. Em algumas partes, lembrava um charco. Não seria exagero cobrar de Neymar e Ronaldinho Gaúcho um agradecimento especial a Mano por não tê-los convocado.

Ao derrotar a seleção africana por 2 a 0, o máximo que o Brasil conseguiu foi se juntar a Gâmbia, Malta e Omã, que venceram o Gabão em confrontos recentes. A tarde/noite na capital gabonesa vai ficar marcada ainda por alguns constrangimentos.

Houve atraso no início do jogo por causa de dois blecautes no estádio, inaugurado ontem - a iluminação era uma das preocupações dos organizadores -, e também pela presença em campo do presidente do Gabão, Ali Bongo, que fez questão de cumprimentar todos os 22 jogadores diante da TV oficial do país. Ele não iria perder tão boa oportunidade de autopromoção.

O político agradeceu publicamente o governo chinês, responsável pela construção do estádio, e depois seguiu para a tribuna de honra, de onde viu seu time enfrentar pela primeira vez a seleção brasileira.

O jogo já se anunciava de baixa qualidade técnica pelos 11 escalados por Mano Menezes. Com a mistura de grama, terra e lama em campo, o cenário piorou muito. Jonas e Hulk, a dupla de ataque da seleção, desapontou. Eles não produziram nada.

Entre os demais da equipe, algum destaque apenas para o goleiro estreante Diego Alves, o zagueiro David Luiz e o meia Hernanes, autor de um gol de cabeça, após rebote do goleiro Ebang, e de três passes inteligentes, no melhor estilo de Paulo Henrique Ganso. O volante Sandro foi quem marcou o primeiro gol, depois de três falhas individuais da zaga do Gabão.

No mais, restou a Mano fazer novas experiências. Ontem, além de dar oportunidade a Diego Alves, escalou outros jogadores pela primeira vez na seleção brasileira: Bruno Cesar e, depois, Alex Sandro, Kleber e Willian. Totalizou 63 atletas em ação desde que assumiu o comando da equipe, em agosto do ano passado. Mano vai, assim, insistindo nos testes e adiando a formação de um time. Já o dirigiu 19 vezes, mas ninguém ousa dizer quais são seus titulares.

Riscos. Pelo menos nos últimos 20 anos, a seleção principal do Brasil não disputou um jogo num gramado tão desfigurado quanto o do Estádio Nacional do Gabão. Naquelas condições, o risco de lesões musculares aumenta. Com as imagens da partida, é provável que cresça a pressão de clubes europeus contra a obrigatoriedade de ceder jogadores para amistosos de seleções nacionais.

Ontem, em Libreville, a seleção brasileira correu outro risco. Entusiasmados com o ineditismo do amistoso, os jogadores do Gabão, apenas o 68.º colocado no ranking da Fifa, cometeram faltas desleais e deveriam ter sido advertidos com mais rigor. O lateral Fábio, Hernanes e o zagueiro Thiago Silva foram os principais alvos. O Brasil disputa na segunda-feira, contra o Egito, no Catar, seu último jogo no ano.