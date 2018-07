Abel pode escalar Deco contra o Grêmio amanhã O preparador físico do Fluminense, Cristiano Nunes, garantiu ontem que o meia Deco está preparado para começar como titular o jogo contra o Grêmio, amanhã, no Engenhão, pela segunda rodada da Libertadores. O jogador fez sua estreia em 2013 no domingo, quando atuou bem até os 30 minutos do segundo tempo na vitória sobre o Volta Redonda, por 3 a 1. "Falta o Abel decidir se ele vai começar jogando. Mas já ficamos muito satisfeitos no último jogo", disse Nunes. Os jogos de hoje são Toluca x Nacional, Peñarol x Emelec, Millonarios x Tijuana e Olimpia x Universidad de Chile.