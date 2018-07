Abertura da temporada na Fórmula 1 e UFC marcam fim de semana

A temporada de 2015 na Fórmula 1 começou com o inglês Lewis Hamilton faturando o primeiro GP do ano, em Melbourne, na Austrália. O brasileiro Felipe Nasr, debutante na categoria, surpreendeu ao chegar em quinto, enquanto Felipe Massa terminou na quarta colocação. Rafael dos Anjos também desempenhou um bom papel ao dar ao Brasil o primeiro cinturão do País nos pesos leves do UFC. No futebol, Palmeiras, Santos e São Paulo ganharam seus jogos, enquanto o Corinthians perdeu os 100% de aproveitamento na sua arena ao empatar com o Red Bull Brasil em 0 a 0.