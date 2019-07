Pan-Americano 2019: saiba como será a abertura do evento em Lima

Um grande show no estádio Nacional de Lima marcará a abertura dos Jogos Pan-Americanos 2019 na próxima sexta-feira. O evento contará com a apresentação do cantor porto-riquenho Luis Fonsi e o tradicional desfile de atletas com as bandeiras de seus respectivos países.

"Vai ser uma noite muito especial com pessoas que estão há muito tempo trabalhando em todos os detalhes musicais e algumas surpresas. Vai ser uma noite muito mágica", disse o cantor, em entrevista coletiva.

COMO SERÁ A ABERTURA DO PAN

O evento está marcado para começar às 20h30 (horário de Brasília) e os organizadores do evento prometem uma festa histórica. A apresentação de Fonsi contará com mais de 1 mil participantes, entre músicos, bailarinos e acrobatas. Também é esperado uma apresentação contando um pouco sobre a história do Peru, com muitas luzes, efeitos com fogos de artifício e o tradicional desfile das delegações participantes. O estádio Nacional de Lima deverá receber cerca de 50 mil espectadores e o Comitê Organizador do Pan projeta que mais de 400 milhões de pessoas pelo mundo vão acompanhar o evento.

¡El gran @LuisFonsi ya está listo para #Lima2019! ✨ A pocos días de la inauguración de los Juegos Panamericanos, de la cual será una de las estrellas, nos invita a ser parte de esta gran celebración. ¡Mira el video aquí! ⬇#JugamosTodos #PanamSports pic.twitter.com/xKK8eeSvYV — Lima 2019 #JugamosTodos (@Lima2019Juegos) July 23, 2019

ONDE ASSISTIR A ABERTURA DO PAN?

Embora a TV Record seja detentora dos direitos de transmissão do PAN, a emissora não irá passar o evento na TV aberta. Quem quiser assistir ao vivo a abertura do Pan pode acompanhar pela Record News, SporTV e o canal de streaming Play Plus. A Record irá passar um compacto do evento por volta das 0h30 de sábado.

QUEM É LUIS FONSI?

Fonsi é um cantor e ator nascido em San Juan, Porto Rico. Ele tem 41 anos e ficou conhecido mundialmente pela gravação da música "Despacito". O videoclipe da música já passou dos seis bilhões de visualizações no Youtube e é o vídeo mais visto da história do site.