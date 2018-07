Abertura dos Jogos de Sochi, tropeço dos grandes no Paulistão: confira o resumo do fim de semana

SÃO PAULO - Em um dos principais eventos do ano, Sochi iniciou os jogos para a 22° Olimpíada de Inverno e já deu ao público um grande espetáculo com o norueguês Ole Einar Bjoerndalen se tornando o maior medalhista de todos os tempos, alcançando 12 condecorações.

Pelo Paulistão, enquanto o Corinthians deixou de perder após quatro derrotas e conquistou um empate, em Mogi Mirim, o Palmeiras deixou de vencer e acabou na igualdade contra o Audax. Entre os times da capital paulista, apenas o São Paulo acabou derrotado, em confronto com a Ponte Preta. No Rio de Janeiro, o Fla x Flu movimentou a cidade praiana e a equipe tricolor não deu chances ao adversário. Em Minas, Galo e Raposa venceram sem dificuldades, mas foi Túlio Maravilha quem comemorou após marcar o milésimo gol, pelo Araxá, na segunda divisão mineira.

CORINTHIANS

O Corinthians estreou um novo uniforme, amarelo, em homenagem à seleção brasileira, testou uma nova formação, com Guerrero barrado e sem centroavante fixo, mas não foi neste domingo que voltou a vencer. Apesar de ter exibido uma certa melhora, a equipe de Mano Menezes voltou a apresentar muitos erros em campo e não passou de um empate por 1 a 1 diante do Mogi Mirim, na casa do adversário, pelo Campeonato Paulista. E a igualdade só aconteceu porque Mirita, que havia inaugurado o placar para o time do interior, marcou contra pouco depois, ainda na etapa inicial.

PALMEIRAS

O Campeonato Paulista não tem mais nenhuma equipe com 100% de aproveitamento. A última campanha perfeita a cair foi a do Palmeiras, que neste domingo não passou de um empate por 1 a 1 diante do Audax, no Pacaembu. Os comandados de Gilson Kleina saíram atrás no placar, empataram no segundo tempo e ainda tiveram a chance da virada, mas Alan Kardec perdeu pênalti, bem defendido por Felipe Alves.

SÃO PAULO

O São Paulo ainda não sabe o que é vencer fora de casa nesta edição do Paulistão. Após as derrotas para Bragantino e Palmeiras, ambas por 2 a 0, a equipe foi superada novamente neste domingo, dessa vez pela Ponte Preta, por 2 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Assim, desperdiçou também a oportunidade de revanche pela eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana do ano passado.

CAMPEONATO CARIOCA

No clássico carioca válido pela sétima rodada, o Fluminense bateu o Flamengo por 3 a 0. Michael, Elivelton e Walter, em sua primeira partida pelo clube, marcaram os gols da vitória. O Botafogo, após conquistar uma vaga na fase de grupos da Libertadores, acabou derrotado pelo Friburguense, com o time reserva. O Vasco, que empatou com o Nova Iguaçu por 1 a 1, ocupa a terceira colocação do campeonato, com 15 pontos. Fluminense e Flamengo têm 16 pontos cada. O quarto colocado é a Cabofriense. O Botafogo ocupa apenas a 13.ª posição.

OUTROS ESTADUAIS

No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro fez 2 a 0 no América e mantém a liderança, com dez pontos em quatro jogos. O Atlético-MG, com o time reserva, acabou derrotado pelo Tupi por 2 a 0 e fica na sétima posição. Boa Esporte, Tupi e Caldense completam a zona de classificação para a segunda fase. No Gaúcho, Grêmio e Internacional empataram por 1 a 1.

TÚLIO

O atacante Túlio Maravilha chegou, enfim, ao milésimo gol da carreira na tarde deste sábado, de acordo com a contagem do próprio jogador. Na primeira partida com a camisa do Araxá, o ex-atleta do Botafogo marcou de pênalti e empatou a partida contra o Mamoré, no Estádio Fausto Alvim, em Araxá. O jogo, válido pela terceira rodada do módulo II do Campeonato Mineiro, terminou 2 a 1 para o Araxá.

FUTEBOL NA ESPANHA

Após a 23.ª rodada, o Campeonato Espanhol tem três times empatados na liderança. Real Madrid e Barcelona bateram Villarreal e Sevilla, respectivamente. Já o Atlético de Madrid acabou derrotado por 2 a 0 pelo Almeria, fora de casa. As equipes somam 57 pontos cada.

FUTEBOL NA INGLATERRA

O Inglês também tem novo líder após a goleada sofrida pelo Arsenal diante do Liverpool. O Chelsea, que venceu o Newcastle por 3 a 0, assumiu a ponta, com 56 pontos. O Manchester City empatou sem gols com o Norwich e ocupa o terceiro ligar, com 54 pontos. Já o Manchester United voltou a decepcionar ao ficar no 2 a 2 com o Fulham.

FUTEBOL NA ALEMANHA

No Campeonato Alemão, o Bayern de Munique manteve os 13 pontos de vantagm na liderança. O time bateu o Nuremberg por 2 a 0. O Borussia, segundo colocado, goleou o Werder Bremen por 5 a 1.

NA ITÁLIA

No Italiano, a líder Juventus ficou no 2 a 2 com o Verona. No clássico da capital, Lazio e Roma empataram sem gols. O Napoli, por sua vez, bateu o Milan por 3 a 1 e se aproximou da Roma, que ocupa a segunda colocação.

JOGOS OLÍMPICOS DE INVERNO

Os primeiros dias dos Jogos Olímpicos de Inverno já tiveram duas irmãs canadenses ganhando ouro e prata no esqui e um pódio totalmente holandês logo na primeira final da patinação. No entanto, o grande destaque aconteceu no sábado, no biatlo, com o norueguês Ole Einar Bjoerndalen se tornando o maior medalhista de todos os tempos, alcançando 12 condecorações e igualando o compatriota Bjorn Dählie, ex-atleta do esqui cross country. Aos 38 anos, Jaqueline Mourão se tornou a primeira atleta brasileira a competir em três modalidades diferentes em Jogos Olímpicos (mountain bike estilo cross country, esqui e biatlo). No entanto, ela teve um desempenho modesto no biatlo, ficando apenas na 77.ª posição.

NBA

Com Leandrinho discreto, o Phoenix Suns venceu, neste sábado, o Golden State Warriors, em casa, por 122 a 109 e se manteve à frente do rival na disputa por uma vaga nos playoffs da Conferência Oeste da NBA. O San Antonio Spurs visitou o Charlotte Bobctas e venceu por 104 a 100. Segundo no Leste, o Miami Heat teve uma noite para esquecer e perdeu do Utah Jazz por 94 a 89, fora de casa, na EnergySolutions Arena.

TÊNIS

O croata Marin Cilic mostrou neste domingo ser um tenista difícil de ser batido quando joga em casa, e conquistou o Torneio de Zagreb pela quarta vez. Mesmo entrando na decisão com o favoritismo do outro lado, o número 37 do mundo não deu chances para o alemão Tommy Haas, 12.º no ranking da ATP, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h19min. Em montpellier, a final caseira do Torneio terminou com o título de Gael Monfils. O número 30 do mundo surpreendeu o favorito Richard Gasquet, nono do ranking da ATP e cabeça de chave número 1 da competição: 2 sets a 0, com duplo 6/4. O tenista italiano Fabio Fognini confirmou o favoritismo e conquistou domingo o título do Torneio de Viña del Mar, no Chile. Cabeça de chave número 1, teve vitória tranquila diante do argentino Leonardo Mayer, ao fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.