Especialmente quando essas equipes em situações diametralmente opostas se enfrentam.

Os times que melhor simbolizam o grupo dos que estão dando a vida a cada jogo são os dois que ainda perseguem o título: o Fluminense, com grande favoritismo, e o Atlético-MG, que se recusa a entregar os pontos. Mas eles não são os únicos. O Grêmio, embora com algum conforto, sabe que a sonhada vaga na Libertadores está a alguns pontinhos de distância e briga para conquistá-los. Mais do que isso, briga para não deixar escapar algo que, a essa altura, caso lhe escorra entre os dedos, será um vexame capaz de redimir até a pífia temporada do rival Inter. São Paulo e Vasco, com vantagem para o Tricolor Paulista, após um apagão do rival, estão na parada pelo último assento no trem que parte rumo à América e ao mundo, no início do ano que vem.

Aí damos um mergulho no fundo da tabela, região que abriga lutas igualmente heroicas dos times que pretendem continuar entre os maiores do País. Falo de Bahia, Sport, Palmeiras e Figueirense, porque o Atlético Goianiense já passou dessa para uma pior. Forçando um pouquinho a mão, Flamengo e Portuguesa até poderiam ser incluídos no grupo dos desesperados, mas duvido que venham a cair. De qualquer forma, ainda não podem se dar ao luxo de brincar na competição.

Fora esses 11 clubes que lutam - e muito! -, outros nove, quase a metade dos participantes da competição, estão de bobeira. Notem que eu não estou dizendo que esses clubes estão fazendo corpo mole, mas que não estão sofrendo, isso é indiscutível. Vejam o caso do Santos, o melhor exemplo de equipe que apenas passeia pela reta final do Brasileirão. Se o time de Muricy der a louca e vencer todas as partidas que restam, ainda assim não chegará à Libertadores. Por outro lado, se seus jogadores se deitarem em campo e perderem todos os jogos de 100 x 0, nem assim seriam rebaixados. O mesmo se aplica ao Corinthians, que agora pensa apenas no Mundial interclubes.

Alguém poderá argumentar que Inter e Botafogo ainda podem sonhar com a Libertadores. Sonhar, até podem. Não custa nada, como diz o outro. Mas eles não vêm jogando como se de fato considerassem a possibilidade. O que é uma pena, porque ambos tinham elenco para brilhar. Forlán e Seedorf estão aí para não me deixar mentir. E então chega a hora do argumento final contra a minha percepção de um abismo separando dois grupos de clubes na competição: "Ora, mas e a Sul-Americana?"

Ora, a Sul-Americana... A vaga na Sul-Americana vale pouco, mas tão pouco, que os clubes só irão pensar nela na última rodada. Serve como consolo para as equipes que foram um pouquinho além de fugir do rebaixamento.