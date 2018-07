Abu Dabi será sede do Mundial de Natação em Piscina Curta de 2020

As outras cidades candidatas a sediar o evento em piscina de 25 metros eram Astana, no Casaquistão, e Lima, no Peru, mas a Fina optou por Abu Dabi. Assim, esta será a segunda vez que os Emirados Árabes Unidos vão sediar o Mundial de Natação em Piscina Curta - a primeira foi há cinco anos, em Abu Dabi.

"Estamos muito felizes em retornar para os Emirados Árabes Unidos. Tenho certeza de que Abu Dabi será também um marco memorável para a família Fina", afirmou Julio Maglione, presidente da federação.

A última edição do Mundial de Natação em Piscina Curta foi realizado no ano passado em Doha, no Catar. Outros dois eventos vão ser disputados antes de Abu Dabi. A competição de 2016 está programada para Windsor, no Canadá, enquanto a de 2018 vai ser em Hangzhou, na China.