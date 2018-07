Acaba a novela: Nenê fica no Denver Nuggets Depois de dar a entender que seu ciclo no Denver Nuggets estava encerrado, o brasileiro Nenê Hilário finalmente acertou sua renovação de contrato com a franquia do Colorado. A proposta do time que o pivô joga há nove temporadas e que lhe deu apoio quando teve um câncer de testículo foi bastante proveitosa: US$ 67 milhões (R$ 124 milhões) por mais cinco temporadas. O jogador, de 29 anos, chegou a receber propostas de outros times da NBA, como New Jersey Nets, do Houston Rockets e do Indiana Pacers, mas os planos das três franquias foram por água abaixo.