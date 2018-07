Acabam os clássicos na última rodada Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro decidiram acabar com os clássicos regionais nas últimas rodadas da competição. O acordo foi selado em reunião convocada ontem pela direção da CBF, no Rio. Por 11 votos a 8 - a Portuguesa não enviou representante -, os principais clubes do País definiram ainda que apenas na rodada final os jogos devem começar no mesmo horário.