Acabou a graça

Pouco mais de uma semana depois do fiasco do "Superclássico das Américas", temos como "consolo" um Brasil x Iraque, na Suécia. Um embate desses tem qual valor? Serve para quê? Vai enganar a quem? Os iraquianos ocupam a 80.ª colocação do ranking da Fifa, atrás de Benin, El Salvador, Jordânia, Trinidad e Tobago. Uma partida contra um oponente de tal nível não pode ser usada como referência para nada. Não deve ser levada em conta para a avaliação de Kaká, a definição da equipe ou de esquema tático. Ela atende só a interesses comerciais, caso semelhante ao do confronto com o Japão, na terça-feira, na Polônia.

A impressão é de que a CBF não dá a mínima para a popularidade da seleção entre seus próprios fãs, embora eu não consiga acreditar que isso seja verdade - sobretudo por estarmos a menos de dois anos de uma Copa aqui. Organiza os amistosos e monta o calendário do nosso futebol de forma tão descabida que só põe o torcedor mais longe da equipe nacional.

Ou será que o santista está satisfeito com a seleção? Neymar faz papel de turista no Campeonato Brasileiro e quase não joga pelo clube que lhe paga. Para quê? Defender a amarelinha contra Bósnia, China, Iraque... O Santos, apontado há alguns meses por boa parte da imprensa (e me incluo na lista) como um dos favoritos ao título, mais se preocupa com a faixa inferior do que superior da tabela e já está fora da briga por vaga na Libertadores. Quem vai arcar com o prejuízo provocado pela ausência na competição continental em 2013?

Vasco e São Paulo disputaram, anteontem, uma das partidas mais relevantes da rodada, decisiva para o G-4. Os são-paulinos entraram em campo sem seu principal jogador, Lucas, e os vascaínos não puderam contar com o grande nome da zaga, Dedé.

O torcedor que costuma ir aos estádios ou assina pacotes de TV por assinatura para ver sua equipe todas as semanas não admite perder seus craques para a seleção. Principalmente quando o oponente do Brasil é um conjunto de quinto escalão.

O papo pode parecer repetitivo, mas mais repetitiva é a falta de profissionalismo da CBF. Ou ela mexe drasticamente no calendário do futebol brasileiro (contrariando uma série de interesses de aliados políticos) ou dá tratamento diferente à seleção. Do jeito que as coisas andam, a entidade está matando seu principal campeonato, o Brasileirão, tirando o público dos estádios e atuando contra a própria seleção, vaiada na maioria dos jogos realizados no País.