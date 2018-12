Acácio Marques revela esperança por defender o Brasil no Mundial de Handebol

O central Acácio Marques, que defende o Abanca Ademar, da Espanha, admitiu, em entrevista à Agência EFE, que segue sonhando com a possibilidade de defender a seleção brasileira no Campeonato Mundial masculino de handebol, que acontecerá no próximo ano, na Alemanha e Dinamarca.

"Estou na briga. Tenho a esperança de poder disputar meu primeiro Mundial, porque, acho que as coisas estão saindo muito bem para mim nesta temporada. Talvez, eu mereça esse prêmio", afirmou o jogador.

Ao longo da carreira, Acácio foi perseguido por lesões, que o impediram, inclusive, de disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quando era uma opção do técnico espanhol Jordi Ribera. O central, inclusive, disse estar pronto, caso não seja convocado.

"Se, no fim das contas, não foi chamado para o Mundial, não vou me abalar, porque estou em boa fase e ainda sou jovem", disse.

O Mundial masculino de handebol acontecerá entre os dias 10 e 27 de janeiro do próximo ano, na Alemanha e Dinamarca. O Brasil estará no grupo A, ao lado dos germânicos, da França, Rússia, Sérvia e a equipe unificada das Coreias. / EFE