Academia em casa: veja 10 opções de bicicletas e esteiras elétricas

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Nesse período de pandemia, mesmo que as academias estejam abertas, é sempre mais seguro ter a oportunidade de se exercitar em casa. E é por isso que as bicicletas e esteiras elétricas são ótimas opções para treinos aeróbicos a qualquer hora do dia - e em qualquer ambiente.

Separamos 5 modelos de bicicletas e 5 de esteiras à venda no site da Amazon. Eles estão entre os mais comprados pelos consumidores.

5 esteiras à venda na Amazon

Esteira Elétrica Podiumfit

Esteira Ergométrica Dr2110 Dream Fitness

Esteira Eletrônica Dream Concept 1600

Esteira Ergométrica E500I Nova Kikos

Esteira Eletrônica TD 142A Dobrável Dream

5 bicicletas à venda na Amazon

Bicicleta Ergométrica Kikos 3015

Bicicleta Ergométrica BP-880 Polimet

Bicicleta Ergométrica MAX V Dream Fitness

Acte E17 Bicicleta para Spining Acte Pro

Bicicleta Ergométrica Kikos Kv3.1i

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.