Ação visando Jogos une COB, Mauricio de Sousa e sua Turma da Mônica

Alguns dos mais famosos personagens de quadrinhos do País irão se engajar na torcida pelo Brasil nos Jogos Olímpicos do Tóquio, no próximo ano. Isso porque o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Mauricio de Sousa Produções firmaram uma parceria de marketing envolvendo a Turma da Mônica, criada há 60 anos.

"A Mônica, o Cebolinha, a Magali, o Cascão e todos os outros personagens da Turma da Mônica vão entrar na torcida do Time Brasil, assim como muitos outros torcedores brasileiros da idade deles ou mais velhos, que cresceram lendo as histórias dos meus filhos. É um orgulho muito grande fazer parte do Brasil nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020", disse o cartunista Mauricio de Sousa, em declaração publicada no site do COB.

Durante a apresentação, o criador dos famosos personagens apresentou imagens da Mônica, do Cebolinha, da Magali e do Cascão usando uniformes do Time Brasil dentro de um estádio olímpico.

O acordo foi firmado na noite de quarta-feira na Japan House, em São Paulo. Além da parceria com Mauricio de Sousa Produções, o COB apresentou detalhes de suas operações no Japão para os Jogos de Tóquio-2020. Durante a Olimpíada, o comitê pretende instalar sua já tradicional Casa Brasil na região de Ariake, perto dos locais de competição de vôlei, skate, tênis e ginástica artística.

"Essa noite (de quarta-feira) foi um grande marco para o Comitê Olímpico do Brasil. Conseguimos mostrar aos convidados o trabalho que há muito tempo estamos fazendo para dar toda a estrutura necessária aos nossos atletas durante os Jogos Olímpicos. Assim como apresentamos grandes oportunidades que as empresas terão para ativar suas marcas no Japão. A parceria e os projetos apresentados aqui são uma prova da credibilidade que o COB alcançou ao trabalhar baseado nos pilares de transparência, meritocracia e austeridade", disse Paulo Wanderley Teixeira, presidente do COB, em declarações reproduzidas nesta quinta-feira pelo site oficial da entidade.