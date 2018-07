ACELERADAS - GP da Alemanha

-- Eric Boullier, diretor da Renault, está descontente com Nick Heidfeld. Bruno Senna o substituirá no treino livre de sexta-feira, na Hungria. Romain Grosjean, líder da GP2, pode realizar o mesmo trabalho de Bruno. Se Robert Kubica não puder voltar a correr, é preciso prepará-los.

-- Sebastian Buemi, suíço da Toro Rosso, vai largar cinco posições atrás da que estabelecer sábado, em Hungaroring. É uma punição por ter provocado o acidente que gerou o abandono de Nick Heidfeld, ontem, na décima volta do GP da Alemanha.

-- Fernando Alonso não ficou triste com a força demonstrada pela McLaren, ontem. "É mais gente para tirar pontos de nossos adversários na luta pelo título", comentou o piloto da Ferrari. E alfinetou Felipe Massa. "É preciso o companheiro de equipe também fazer o mesmo."

-- O arrojo do piloto japonês Kamui Kobayashi, da Sauber, e a estratégia de dois pit stops, ontem, em vez de três, como a maioria, o levaram do 17.º lugar no grid à 9.ª colocação. Com 27 pontos, ameaça agora Michael Schumacher, da Mercedes, 10.º no campeonato, com 32.

-- O inglês Jenson Button estava frustrado. Em Silverstone abandonou depois de um erro no pit stop. Na Alemanha, ontem, embora não tivesse o ritmo do companheiro de McLaren, Lewis Hamilton, vencedor, "seria quarto", disse, não fosse a pane hidráulica na 35.ª volta.