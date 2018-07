Aceleradas

Ao ficar com sua Williams virada de frente para a passagem dos carros, depois de bater forte, Rubens Barrichello atirou o volante longe e deve ser multado por essa atitude intempestiva. Mas ele explicou. "Queria sair rápido do cockpit." Ali um F-1 passa a cerca de 200 km/h.

Esquecidinhos

Jenson Button, da McLaren, não é mais líder. Abandonou na 3.ª volta com superaquecimento do motor. A equipe esqueceu de retirar a proteção do radiador.

Garra demais

Fernando Alonso sobre a disputa com Lucas Di Grassi, entre as voltas 6 e 9, pelo 19.º lugar: "Di Grassi parecia estar disputando as últimas voltas da disputa do título". Não considerou ilegal.

Por pouco

O acidente na penúltima curva entre Jarno Trulli, Lotus, e Karun Chandhok, Hispania, na 75.ª volta, quase atinge Mark Webber. "Eu vi tudo bem na minha frente. Torci para sobrar espaço para eu passar."

Decisão adiada

Tudo levava a crer que a Pirelli seria a fornecedora de pneus em 2011, mas Michelin e Avon melhoraram as propostas. Decisão adiada.