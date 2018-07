Aceleradas

"A melhor notícia do fim de semana foi ver nossa equipe lutar com a Red Bull", disse o vencedor do GP da Turquia, Lewis Hamilton, da McLaren. Jenson Button, pela reação de frieza sugere que a McLaren lhe pediu para evitar o confronto com Hamilton. "Foi uma bela batalha."

Presente

Contrariando a lógica, a Red Bull apoiou a atitude de Sebastian Vettel, ontem. "A orientação é para nossos pilotos deixarem espaço um ao outro. Hoje oferecemos 43 pontos de presente para a McLaren.", lamentou Chistian Horner, diretor esportivo da Red Bull.

Passo adiante.

Michael Schumacher repetiu, ontem, o quarto lugar de Barcelona, o melhor este ano. "Ficamos na frente da Ferrari, demos um passo adiante", afirmou, com entusiasmo, o piloto da Mercedes. Resta saber se conseguirá manter a performance nas próximas corridas.

Pneus

As equipes vão conhecer em breve o novo fornecedor de pneus para a temporada

de 2011. A escolha pela Pirelli estava praticamente definida, mas ontem pela manhã a

Michelin fez sua última proposta. Os times terão de pagar pelos pneus.