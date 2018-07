Aceleradas

Bicampeão da Indy, Emerson Fittipaldi dará a largada da corrida de domingo no Anhembi.

Prefeito metaleiro

Após a entrevista concedida ontem no Anhembi, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, andou pelo circuito ao volante de um carrinho de golfe. Ao entrar na reta do Sambódromo, acelerou ao som de Run to the Hills, música do Iron Maiden que tocava nos alto-falantes.

Indy no Sul

A cidade de Porto Alegre assinou nesta semana protocolo de intenções para receber a Indy a partir de 2012. A ideia é fazer numa prova as ruas centrais da capital do Rio Grande do Sul, no mês de setembro.

Duas mãos

Um dos objetivos de São Paulo com a F-Indy é mostrar a cidade para o público americano, de olho no turismo. O contrário também vale. Ontem, a Visit Orlando, escritório responsável pelo turismo da cidade da Flórida, anunciou patrocínio ao novato inglês James Jakes, que corre pela equipe Dale Coyne.

Pega ladrão

Laptops e mochilas de dois jornalistas foram furtados ontem da sala de imprensa do Anhembi, no momento em que os pilotos brasileiros davam entrevistas em outra sala. No ano passado, um fotógrafo teve o equipamento furtado no mesmo local.