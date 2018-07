ACELERADAS

Paulo Henrique Ganso viveu um dia de fã: "É animal", disse o craque santista, que ficou impressionado com a grande estrutura da F-1 em visita a Interlagos. O meia conheceu os boxes da Renault, onde deu uma bola de presente a Bruno Senna.

Tricampeão

Nelson Piquet encontrou uma velha companheira. Uma das Brabhams que pilotou em 1981, ano do primeiro de seus três títulos. Ele vai dar uma volta antes do GP do Brasil.

Vai Corinthians!

Barrichello e Massa não escaparam dos efeitos colaterais do Brasileiro de futebol. Torcedores usaram a expectativa de uma conquista de título antecipada do Corinthians, amanhã, para incentivar Barrichello, que é corintiano. O mesmo grupo também não esqueceu as declarações do são-paulino Massa que se disse feliz na ocasião do rebaixamento do Alvinegro.

Emerson barrado

Emerson Fittipaldi foi alvo de um mal-estar. Reclamou que foi barrado por uma secretária em uma tentativa de visitar Bernie Ecclestone e o organizador do GP, Tamaz Rohonyi.