ACELERADAS Massa marca pontos pela 12ª vez consecutiva

"O Alonso (terceiro no grid) pegou o vácuo do Sebastian Vettel (pole position) depois da largada e me ultrapassou na freada da primeira curva. E na segunda ele tocou no Vettel na minha frente, o que me obrigou a frear, fazendo-me perder várias colocações", explicou Massa. A corrida começou com pista molhada, em razão da chuva que caiu pouco antes, mas já na quinta volta o líder, Vettel, e Massa, sexto, pararam para substituir os pneus intermediários pelos de asfalto seco.

"No início eu estava lento, sem aderência", explicou Massa. Ao final da décima volta ocupava apenas o sétimo lugar. Mas quando o asfalto secou Massa conseguia registrar os mesmos tempos dos líderes, Vettel, Mark Webber, ambos da Red Bull, e Lewis Hamilton e Nico Rosberg, da Mercedes, nessa ordem. No fim, diante do bom ritmo, avançou na classificação até o quinto lugar.

"As indefinições da corrida não nos permitiram uma melhor comparação com o bom desempenho em Melbourne. Mas deu para ver que mesmo no seco não tínhamos carro para vencer, apenas para chegar ao pódio", disse.

Alonso, mesmo tendo completado somente uma volta, ontem, garantiu dispor de um carro eficiente, "capaz de nos permitir lutar pela vitória." Com o quarto lugar na Austrália e o quinto ontem, Massa ocupa a quinta colocação no Mundial, com 22 pontos, 4 a mais de Alonso, quinto. Como Massa marcou pontos nas dez etapas finais do ano passado e este ano nas provas de Melbourne e Sepang também, já são 12 GPs dentre os oito primeiros. / L.O.